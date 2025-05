Quanto ti costa usare il taglierino sbagliato?

In ambito aziendale, un semplice taglierino può diventare fonte di rischi significativi sia per i lavoratori che per le finanze dell’impresa.

Ciò che spesso passa inosservato è che l’utilizzo di taglierini professionali nelle aziende italiane è specificamente regolamentato dal Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Obblighi normativi spesso trascurati

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce chiaramente l’obbligo per i datori di lavoro di adottare attrezzature adeguate che possano prevenire incidenti e infortuni. Un comune taglierino con lama bloccabile, di quelli utilizzati in ambito domestico, non è conforme a questi requisiti e può rappresentare un serio rischio per la sicurezza.

Le imprese che continuano a utilizzare taglierini non a norma si espongono a sanzioni amministrative significative, responsabilità civili e penali in caso di infortunio, un aumento dei premi assicurativi e a costi indiretti legati all’assenteismo e alla sostituzione del personale.

Qual è il vero costo di un infortunio?

Un singolo incidente con un taglierino inadeguato può generare costi ben superiori al valore dell’investimento in strumenti di sicurezza. Nello specifico:

Costi medici e di riabilitazione

Perdita di produttività

Indennizzi e possibili contenziosi legali

Danni alle merci (un taglierino che sfugge di mano può danneggiare anche il contenuto degli imballaggi)

Impatto negativo sul morale e sulla produttività del team

Come riconoscere un vero cutter di sicurezza

Un taglierino professionale a norma deve presentare caratteristiche specifiche:

Ergonomia: un’impugnatura studiata per ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato Un sistema di protezione integrato, come una di queste tipologie: Lama auto-retrattile che rientra quando si rilascia il cursore

Sistema “smart retract” che ritrae la lama automaticamente quando perde contatto con il materiale

Lama in acciaio incassata, che annulla il rischio di contatto accidentale con la lama

Lama in ceramica brevettata finger-friendly, che riduce drasticamente il rischio di tagli alla pelle

Cappuccio di sicurezza che copre la lama quando non in uso e protegge l’operatore

Materiali di qualità che garantiscano durata e resistenza

La scelta giusta per ogni applicazione

Non tutti i cutter di sicurezza sono uguali. La selezione dello strumento più adatto dipende dal tipo di materiali da tagliare, dalla frequenza d’uso e dalle specifiche esigenze aziendali. Per questo è fondamentale affidarsi a esperti del settore per identificare la soluzione ottimale.

I Cutter Specialist di Serpac sono professionisti formati per guidarvi nella scelta del taglierino più adatto alle vostre specifiche necessità, garantendo conformità normativa, sicurezza degli operatori e protezione delle merci.

Un investimento in taglierini di sicurezza professionali non è semplicemente una spesa per adeguarsi alle normative, ma una strategia aziendale intelligente che riduce rischi, previene costi nascosti e dimostra l’impegno dell’azienda verso la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook