SuperEnalotto SuperStar celebra il Natale con “Regala un sogno”

Quest’anno il Natale sarà ancora più speciale grazie all’iniziativa speciale “Regala un sogno”, lanciata da SuperEnalotto SuperStar per i suoi utenti. In base a questa iniziativa speciale, dal 17 al 21 dicembre 2024 sono previsti quattro concorsi straordinari, con i quali saranno messi in palio 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno, per un montepremi complessivo di 10 milioni di euro.

Partecipare è semplice: dal 22 novembre, ogni giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno di questi concorsi permette di ottenere un codice univoco per l’estrazione dei premi garantiti.

Come funziona l’iniziativa natalizia di SuperEnalotto

L’iniziativa “Regala un sogno” di SuperEnalotto SuperStar si sviluppa in quattro appuntamenti, indicati di seguito:

Martedì 17 dicembre (concorso n.200);

(concorso n.200); Giovedì 19 dicembre (concorso n.201);

(concorso n.201); Venerdì 20 dicembre (concorso n.202);

(concorso n.202); Sabato 21 dicembre (concorso n.203).

Durante ogni estrazione saranno sorteggiati 250 codici vincenti, ognuno associato a un premio garantito da 10.000€.

Modalità di partecipazione all’iniziativa “Regala un sogno”

Per aderire all’iniziativa di Natale di quest’anno, è possibile scegliere la modalità di giocata che si preferisce:

Schedine precompilate da 1,50€ per concorso, pronte per l’uso.

da 1,50€ per concorso, pronte per l’uso. Quick Pick , disponibili in tagli diversi.

, disponibili in tagli diversi. Giocate da tastiera , per scegliere i tuoi numeri preferiti.

, per scegliere i tuoi numeri preferiti. Sistemi della Bacheca , creati appositamente per l’occasione.

, creati appositamente per l’occasione. Giocate online o tramite app ufficiale, per la massima comodità.

A partire dal 27 novembre 2024, è possibile giocare per tutti e quattro i concorsi speciali, aumentando così le possibilità di vincita.

I codici vincenti delle estrazioni verranno pubblicati sul sito Superenalotto.it, sull’app ufficiale e nei Punti Vendita Sisal dopo ciascuna estrazione. Inoltre, chi sarà così fortunato da vincere i premi in palio potrà ritirare la vincita presso i Punti Pagamento Premi Sisal o agli Uffici Premi di Milano e Roma, oppure seguendo le indicazioni per le giocate online.

Con “Regala un sogno”, SuperEnalotto SuperStar invita i suoi utenti appassionati a vivere il Natale in modo straordinario, offrendo 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno. Ulteriori informazioni sull’iniziativa speciale natalizia sono disponibili sui canali ufficiali di SuperEnalotto.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook