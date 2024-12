Telepass rincara, ma esistono alternative convenienti

Recentemente, Telepass ha annunciato un significativo aumento delle tariffe, una mossa che sta sollevando preoccupazioni tra i clienti. Le fatture che arrivano a casa indicano un incremento nei costi per molti servizi, dal pedaggio elettronico ai dispositivi extra. Questi aumenti vanno a pesare soprattutto su chi ha più dispositivi o chi utilizza frequentemente il servizio per viaggiare su autostrade e strade a pedaggio.

A partire da ottobre, il costo del canone mensile per l’utilizzo del dispositivo base è aumentato da 1,83 € a 3,90 € al mese. Le tariffe per i dispositivi aggiuntivi e le offerte premium sono anch’esse aumentate, con un impatto che in alcuni casi raggiunge il 30% in più rispetto al passato. Questo ha sollevato diverse polemiche, visto che molti consumatori si trovano a pagare di più per lo stesso servizio.

UnipolMove è la risposta alle tariffe più alte di Telepass

Di fronte a questo rincaro, molti utenti stanno guardando con interesse alle alternative sul mercato, in particolare a UnipolMove, un operatore che ha saputo rispondere con tariffe più competitive e promozioni accattivanti. In particolare, UnipolMove ha lanciato una promozione Black Friday che prevede il canone gratuito per il primo anno sul piano base, poi il canone mensile è di soli 1,50€ al mese. Inoltre, con UnipolMove è possibile richiedere un secondo dispositivo a canone zero

Questo è un vantaggio non trascurabile, specialmente se si considerano i costi elevati delle soluzioni tradizionali come Telepass. UnipolMove offre quindi un’opzione vantaggiosa per chi ha bisogno di un dispositivo elettronico per il pagamento dei pedaggi autostradali senza dover sostenere costi aggiuntivi.

I vantaggi di UnipolMove

Quando si parla di risparmio, un confronto diretto tra i due operatori è essenziale. Seppur Telepass sia il leader di mercato, i rincari sono diventati un ostacolo per i consumatori che cercano di ottimizzare le spese mensili. A confronto, UnipolMove si propone come una valida alternativa, soprattutto per chi vuole contenere i costi senza rinunciare alla qualità del servizio.

I principali vantaggi di UnipolMove sono i seguenti:

Canone gratuito per il primo anno sul piano base (con la promo attuale), poi canone standard di 1.50€ sul primo dispositivo;

sul piano base (con la promo attuale), poi canone standard di 1.50€ sul primo dispositivo; Secondo dispositivo gratuito (senza promozione limitata nel tempo);

(senza promozione limitata nel tempo); Un servizio totalmente digitale , facile da gestire tramite app;

, facile da gestire tramite app; Nessun costo di attivazione o consegna

Nessun tetto di spesa sui pedaggi

Promozioni periodiche come il Black Friday

Cosa spinge i consumatori a cambiare operatore

Molti utenti hanno dichiarato di essere stati spinti a cercare alternative più economiche a causa degli aumenti di Telepass. In effetti, la trasparenza e il vantaggio economico sono diventati punti cruciali per la decisione di cambiare. Le promozioni attuali di UnipolMove, abbinate alla sua strategia di pricing aggressiva, rappresentano una risposta concreta alla crescente insoddisfazione dei clienti di Telepass.

Con l’arrivo delle fatture più alte, l’effetto psicologico dei rincari sta facendo sì che molti pensino di cambiare operatore, soprattutto ora che le alternative si sono diversificate, come nel caso di UnipolMove, che ha saputo conquistare anche chi non aveva mai pensato a cambiare.

