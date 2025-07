Tutti i vincitori degli Open 2025: a Sinner manca solo il Roland Garros per il Grande Slam

Il tennis sta attraversando una nuova era in cui dominano soprattutto le scommesse Italia con Jannik Sinner, che si è portato a casa Wimbledon e punta al Roland Garros 2026 per vincere il Grande Slam in carriera. La differenza con il Grande Slam in un solo anno solare, è che bisogna vincere almeno una volta ogni Open in tutto il periodo di attività.

Mentre nel circuito ATP c’è una lotta unilaterale tra Sinner e Alcaraz, padroni assoluti ormai da due anni degli Slam, la categoria WTA ci presenta diverse campionesse che si alternano nelle vittorie degli Open, in un palinsesto più variegato ma con Sabalenka che domina incontrastata il ranking.

Sabalenka, Gauff e Swiatek dominano il ranking WTA

Il ranking WTA ci conferma solo parzialmente le più forti, rispetto alle vittorie degli Open femminili, perché la protagonista dell’Australian Open Madison Keys, continua a perdere posizioni e dalla quinta scende all’ottava.

Coco Gauff si piazza al terzo posto del ranking WTA e può vantare la vittoria del Roland Garros 2025 contro la Sabalenka, mentre Swiatek al secondo posto ha perso il primato ma ha conquistato Wimbledon.

Al primo posto c’è proprio Sabalenka, la favorita per la vittoria degli US Open, mentre la migliore italiana nel ranking è Jasmine Paolini alla nona posizione, proprio dietro a Madison Keys, che mantiene un certo gap di sicurezza.

Sinner – Alcaraz: è nata una nuova era del tennis

A quanto pare la big three potrebbe allargarsi, perché tutti i presupposti statistici ci indicano che Sinner – Alcaraz è la nuova dualità del tennis contemporaneo, con l’intenzione di azzannare le statistiche e sfondare i record all time.

Quest’anno Sinner ha vinto Australian Open e Wimbledon, perdendo in finale contro Alcaraz al Roland Garros e vincendo poi sul manto d’erba inglese.

Le scommesse tennis sul Grande Slam 2025 sono tutte proiettate su questi due tennisti, super favoriti per la vittoria degli US Open, con l’obiettivo di aggiungere quanto prima il Grande Slam nel palmares e di volare in alto per stabilire nuovi record impossibili da battere. Ma chi sono gli altri protagonisti dei circuiti ATP e WTA? Scopriamolo nella parte conclusiva del nostro articolo.

Gli altri top player del tennis ATP e WTA

Tra le più forti che si impongono nel ranking WTA ci sono Jessica Pegula alla quarta posizione e Mirra Andreeva, giovane promessa 18enne che ha raggiunto il suo miglior risultato nella quinta posizione della classifica mondiale.

Anche il ranking ATP ci presenta diversi protagonisti che potrebbero mettere in difficoltà i favoriti agli US Open, come Zverev che resta stabile al terzo posto, ma anche Taylor Fritz, in costante crescita e che ha appena raggiunto il suo miglior risultato: la quarta posizione.

Tra i migliori in costante ripresa c’è Jack Draper, con Djokovic che scende al sesto posto. Ben Shelton e Holger Rune, precedono Lorenzo Musetti alla nona posizione, che tenterà di salire ancora di più nel prossimo Slam. Il decimo posto del ranking ATP è dell’australiano Alex de Minaur.

