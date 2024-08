Biella 2025: caccia ai posti letto per l’adunata degli Alpini

Con l’Adunata degli Alpini 2025 ormai alle porte, la città di Biella si prepara a un evento che attirerà migliaia di visitatori. Tuttavia, come spesso accade in occasione di manifestazioni di tale portata, la domanda di alloggi supera di gran lunga l’offerta disponibile. A meno di un anno dall’evento, trovare un posto letto in città e dintorni è diventato un vero e proprio tesoro da scovare.

Prezzi alle stelle

La celebre frase cinematografica “È il mercato, bellezza! E tu non puoi farci niente” descrive perfettamente la situazione attuale. A Biella, la domanda di alloggi ha spinto i prezzi a livelli mai visti. Un esempio emblematico è l’unico alloggio disponibile al Piazzo: 50 metri quadrati, una camera da letto, un bagno e una cucina, affittato per due notti e tre giorni al prezzo di 2.231 euro. Nonostante il prezzo già elevato, va notato che si tratta di un’offerta scontata del 10% rispetto alla richiesta iniziale di 2.304 euro. Anche la cancellazione gratuita non sembra essere un incentivo sufficiente a frenare la corsa all’affitto.

Alberghi sold-out e soluzioni alternative

Non sorprende che gli alberghi siano già sold-out in tutta la provincia. Di fronte a questa situazione, molti proprietari di terreni e case cercano di capitalizzare la situazione offrendo spazi alternativi. Un post su Facebook, ad esempio, offre 3.000 mq di terreno pianeggiante a Biella, a soli 10 minuti a piedi dall’area di conclusione della sfilata. Le richieste per questa offerta non tardano ad arrivare, confermando l’intensità della domanda.

Non mancano, tuttavia, voci di frustrazione tra gli Alpini stessi. Un alpino emiliano, in un post risalente a giugno, esprime la sua disperazione per non riuscire a trovare un alloggio per sé e la sua famiglia. La risposta di un altro utente, seppur ironica, riflette la realtà: “C’è posto a Reggio Calabria!” Questo tipo di commenti evidenzia la difficoltà di organizzare un evento così grande in una città relativamente piccola come Biella.

Il confronto con Asiago 2006: Biella 2025 sarà diversa?

Molti ricordano l’Adunata degli Alpini di Asiago 2006 come un evento problematico, caratterizzato da notevoli difficoltà logistiche legate alla partecipazione di oltre 200mila persone. Tuttavia, il confronto con Biella non è del tutto appropriato. Mentre Asiago conta solo 7mila abitanti, Biella ne ha oltre 43mila, il che dovrebbe permettere una gestione più agevole dell’afflusso di persone. La speranza è che Biella 2025 riesca a superare le sfide logistiche e a offrire un’esperienza positiva a tutti i partecipanti.

