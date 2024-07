Biella: detenuto appicca incendio in carcere, intossicato lui e due agenti penitenziari

BIELLA – Nella notte scorsa, un detenuto recluso nel carcere di Biella ha appiccato un incendio nella propria cella. L’episodio ha scatenato il panico all’interno dell’istituto, con il fumo che ha intossicato non solo il detenuto, ma anche due agenti di polizia penitenziaria intervenuti per domare le fiamme. I tre sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La denuncia dell’Osapp

Questo grave incidente riaccende i riflettori sulla situazione critica delle carceri italiane. Gerardo Romano, vice segretario nazionale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), ha colto l’occasione per ribadire l’urgenza di dichiarare lo stato di emergenza nelle carceri. “Da tempo l’Osapp – sottolinea Romano – chiede al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al premier, Giorgia Meloni, di intervenire con misure straordinarie. Negli istituti di pena, ormai i detenuti spadroneggiano e il personale di polizia penitenziaria vive nel terrore, senza sapere se alla fine del turno tornerà a casa sano e salvo. È a rischio l’incolumità personale di tutti gli operatori. Servono interventi urgenti”, conclude Romano.

L’arrivo di quattro nuovi Marescialli a Biella

In un contesto così problematico, una notizia positiva arriva dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, dove quattro neo Marescialli hanno completato il corso formativo accademico di carattere militare ed istruzione tecnico-professionale, ottenendo la laurea di 1° livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”. Questi nuovi ispettori, provenienti dalle province di Nuoro, Catanzaro, Teramo e Caltanissetta, sono stati assegnati alle stazioni carabinieri di Biella, Occhieppo Superiore, Masserano e Bioglio.

Il benvenuto del Comandante Provinciale

I nuovi marescialli sono stati accolti dal Col. Marco Giacometti, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Biella, che ha dato loro il benvenuto e ha augurato buon lavoro al servizio della comunità biellese. Questo rinforzo rappresenta una speranza di miglioramento per la sicurezza del territorio, anche in considerazione delle sfide che i carabinieri affrontano quotidianamente, sia dentro che fuori le mura carcerarie.

