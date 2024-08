Bologna, arrestato per aggressione crea disordini in carcere e in ospedale

BOLOGNA – Un diciottenne arrestato nella notte tra martedì e mercoledì ha già creato numerosi problemi durante la sua breve permanenza nel carcere della Dozza di Bologna. Fermato per aver pestato un anziano nel tentativo di rubargli l’auto in via Indipendenza, il giovane è stato subito protagonista di episodi di violenza e danni in carcere.

Violenza e distruzione in carcere

Appena arrivato in cella, il giovane ha danneggiato la sua stanza e tentato di aggredire i poliziotti della penitenziaria, sputando loro addosso e gridando senza sosta. Le sue condizioni fisiche e mentali hanno fatto sospettare che fosse sotto l’effetto di cocaina o crack, rendendo la sua gestione estremamente difficile. Il personale ha anche faticato a trovargli una collocazione idonea, per evitare che potesse nuocere agli altri detenuti.

Sedato all’Ospedale Maggiore

A causa della sua aggressività incontrollabile, è stato necessario portarlo all’ospedale Maggiore di Bologna, dove si è deciso di sedarlo per poterlo trattare in sicurezza. Il giovane si è dimostrato violento anche con il personale sanitario, complicando ulteriormente la gestione del caso.

Domani il diciottenne comparirà davanti al GIP per la convalida dell’arresto. Tuttavia, vista la gravità della situazione, non è escluso che si opti per un’udienza telematica per ridurre i rischi legati alla sua presenza fisica in tribunale.

Nel frattempo, la situazione alla Dozza rimane critica anche per altri detenuti. Gli agenti sono intervenuti per soccorrere una donna rumena di 45 anni, che ha tentato per la seconda volta in pochi giorni di togliersi la vita. Grazie al pronto intervento del personale, è stato evitato ancora una volta il peggio.

Aggressione in stazione: passeggero ferito durante tentato furto

Ancora un episodio di violenza alla stazione di Bologna, questa volta ai danni di un passeggero. Nella mattinata di ieri, presso la stazione dell’Alta Velocità, due uomini di origine nordafricana hanno tentato di rubare lo zaino di un viaggiatore a bordo di un treno Freccia. Il passeggero, accortosi del furto in atto, ha reagito, ma uno dei malviventi, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo ha aggredito colpendolo con più pugni al volto, causando una frattura al naso.

Gli altri passeggeri hanno immediatamente chiamato la Polfer, mentre uno dei due aggressori si è dato alla fuga. Gli agenti sono però riusciti a bloccare il rapinatore, un giovane di origine tunisina, che è stato arrestato e trasferito al carcere della Dozza in attesa della convalida dell’arresto. La vittima, ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore per le cure necessarie.

