Meteo Bologna, temporali e calo delle temperature. Le previsioni per il fine settimana

Gorti temporali sono in arrivo nel fine settimana su Bologna e l’Emilia-Romagna, portando un drastico calo delle temperature, fino a dieci gradi in meno. Dopo settimane di caldo intenso, la città metropolitana vedrà un netto cambiamento meteorologico, accompagnato da forti rovesci e fenomeni violenti. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta gialla per possibili danni causati dai temporali previsti.

La perturbazione dalla Groenlandia: temporali, grandine e vento

Secondo il meteorologo Roberto Nanni, il maltempo sarà causato da una perturbazione in arrivo dalla Groenlandia, che a partire da sabato 17 agosto porterà intensi temporali, nubifragi, grandine e raffiche di vento su gran parte della regione. Le temperature subiranno un calo drastico, con perdite di 8-10 gradi, e durante i nubifragi potrebbero crollare fino a 15 gradi nel giro di poche ore.

Tregua temporanea e ritorno del caldo africano

Il maltempo proseguirà fino a lunedì 19 agosto, portando una tregua dalle giornate afose e notti tropicali che hanno caratterizzato il mese di agosto. Tuttavia, questa pausa sarà temporanea, poiché già prima del weekend del 24-25 agosto, l’anticiclone africano tornerà a far sentire la sua influenza, riportando le temperature a valori oltre la media stagionale, con un ritorno del caldo intenso previsto per fine mese.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook