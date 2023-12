Frode in commercio e influencer marketing: cosa c’è da sapere sull’indagine Ferragni-Balocco

L’inchiesta guidata dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, si focalizza su due figure centrali: l’influencer Chiara Ferragni e la nota azienda Balocco. Questa indagine nasce dall’acquisizione di un provvedimento dell’Antitrust che ha sanzionato le società affiliate a Ferragni e Balocco per pratiche legate a operazioni di beneficenza e marketing. La Guardia di Finanza di Milano, seguendo le direttive di Fusco, sta raccogliendo documentazione rilevante, una mossa preliminare che potrebbe presto evolvere in una formale acquisizione di atti.

Un aspetto chiave è il trasferimento del fascicolo dal “modello 45” al “modello 21”, una transizione che segnerebbe un passaggio da un’indagine preliminare a una con indagati e ipotesi concrete di reato. L’ipotesi prevalente attualmente riguarda una possibile frode in commercio, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale.

Il ruolo di Chiara Ferragni

Un nodo cruciale dell’indagine è determinare il livello di coinvolgimento di Chiara Ferragni. L’influencer, nota per il suo vasto seguito su Instagram, si è trovata al centro della tempesta per il suo ruolo nelle campagne pubblicitarie. Particolare attenzione è rivolta alle sue parole in un video di scuse, che potrebbero indicare una responsabilità più profonda nell’organizzazione e nella comunicazione delle iniziative.

Oltre a Ferragni, le autorità stanno esaminando il coinvolgimento di altre figure nelle campagne di Balocco e nelle analoghe iniziative delle uova pasquali. L’obiettivo è chiarire ogni ruolo e responsabilità per comprendere appieno la dinamica delle operazioni.

Sanzioni e questioni finanziarie

L’Antitrust ha imposto sanzioni significative sia a Balocco sia alle società legate a Ferragni per pratiche ingannevoli legate al pandoro “Pink Christmas”. Queste azioni sono state giudicate fuorvianti per i consumatori riguardo alla natura e all’entità delle donazioni benefiche. Analoghe preoccupazioni sono emerse per le uova di Pasqua, con cifre notevoli pagate a Ferragni rispetto alle donazioni effettivamente realizzate.

Un elemento di complessità aggiuntivo è determinare quale autorità giudiziaria sia competente a gestire l’indagine, con la Procura di Prato che ha aperto un proprio fascicolo. Questa situazione evidenzia la vastità geografica e giuridica dell’indagine.

L’indagine su Chiara Ferragni e le operazioni di beneficenza associate alla Balocco è più di una semplice indagine legale. Essa tocca questioni di etica nel marketing, responsabilità delle celebrità e trasparenza nelle iniziative di beneficenza. Man mano che l’inchiesta procede, è probabile che emergano ulteriori dettagli e complessità, fornendo un caso di studio significativo sull’intersezione tra influencer marketing, responsabilità sociale e regolamentazione legale.