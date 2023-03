Penne stilografiche innovative: la nuova frontiera della personalizzazione

In un mondo sempre più digitale e teso a rincorrere ogni innovazione tecnologica ha ancora senso parlare di strumenti da scrittura tradizionali? I dati ci dicono di sì: le penne, in particolare le penne stilografiche, riescono ancora ad esercitare grande fascino, al punto da essere scelte sia come accessorio personale che come regalo importante o come rarità da collezione.

Il concetto di innovazione, dunque, può essere declinato anche per gli strumenti da scrittura classici che con il tempo si sono evoluti in gioielli di design e meccanica di precisione, conservando le caratteristiche che le rendono eccellenti produzioni di alto artigianato Made in Italy.

Montegrappa, prima fabbrica di penne italiane, ha percorso i sentieri dell’innovazione fin dal primo modello di stilografica, continuando a perfezionarsi nel rispondere alle richieste di un pubblico appassionato di strumenti da scrittura sempre più esigente.

Penne personalizzate: la piattaforma digitale per creare la penna dei sogni

L’ultima frontiera dell’innovazione Montegrappa è la personalizzazione delle penne attraverso un sistema digitale, una piattaforma a cui è possibile accedere direttamente sul sito del celebre brand per scegliere le caratteristiche del proprio strumento da scrittura ideale. Grazie al configuratore Montegrappa tutti possono trasformarsi in designer della penna desiderata, selezionando colori e dettagli che incontrano i gusti e le esigenze di chi utilizzerà questo esclusivo accessorio.

Un innovativo cruscotto di progettazione guida l’utente nella scelta di ogni singola caratteristica della penna: ad ogni click corrisponde un cambiamento immediatamente visibile nella visualizzazione a 360° e nell’aggiornamento del prezzo. Dalla scelta del modello alle singole rifiniture, passando per tipologia di penna e veste cromatica: la personalizzazione del prodotto passa attraverso le mani di chi lo impugnerà scegliendolo per sé o ricevendolo in dono.

Sono tre i modelli personalizzabili di penne Montegrappa. Zero Custom è la penna dall’impeccabile geometria che può essere rivestita di mille sfumature, selezionabili all’interno di una variegata tavolozza di colori Pantone. È possibile scegliere tra pennino in oro 14 carati o acciaio, doppio sistema di caricamento e tipologia di minuterie, oltre alla finitura dell’ambigramma e al colore di fondo. La penna Zero personalizzata si caratterizza per l’elegante presenza di un vetro zaffiro incastonato nel cappuccio e per la preziosa custodia che contiene anche utili accessori per la cura dello strumento da scrittura.

Il modello Extra Custom è personalizzabile nelle sue scintillanti caratteristiche. Si tratta di un evergreen del brand di Bassano del Grappa, in produzione fin dagli anni ’30, che è possibile declinare secondo i propri gusti scegliendo tra diverse tonalità di colore della celluloide, tra numerosi materiali pregiati per minuterie e pennino. Caricamento a stantuffo e sistema ad alta precisione brevettato fanno di questa penna uno strumento da scrittura innovativo e affidabile, dalle grandi performance. La penna Extra customizzata viene consegnata in un elegante cofanetto in noce accompagnata da 50 ml di pregiato inchiostro italiano.

Il terzo modello personalizzabile attraverso l’innovativa piattaforma Montegrappa è Extra Otto Custom, la penna ottagonale dalla clip sagomata, nel cui design confluiscono due famosi modelli del brand, la Reminiscence del 1915 e l’Extra 1930. Per dare forma alla Extra Otto dei propri sogni si può scegliere il materiale tra quelli più pregiati, come legni finemente lavorati, avorio di mammut e marmo. La penna Extra Otto customizzata è custodita all’interno di un cofanetto in noce ulteriormente personalizzazione con l’incisione del nome sulla targa e delle iniziali su un’utilissima boccetta di inchiostro italiano che l’accompagna.

Tradizione e innovazione sono concetti inscindibili in ogni strumento da scrittura Montegrappa, fulgido esempio di come il fascino della penna stilografica sia in grado di resistere all’avvento della digitalizzazione estrema conservando la sua rara bellezza attraverso l’esclusività di possedere un accessorio unico, uguale a nessun altro.