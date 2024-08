Jesolo, tragedia a Ferragosto: 25enne muore annegato

Un Ferragosto tragico a Jesolo ha visto la morte di un giovane di 25 anni, M. M., di origini senegalesi e residente a Codognè, annegato durante un bagno in mare. Nonostante i soccorsi rapidi e le prolungate manovre di rianimazione del Suem, il ragazzo non è riuscito a sopravvivere.

L’incidente è avvenuto vicino al Capannina Beach di Piazza Mazzini, nei pressi della torretta 10. M. M. era in compagnia dei suoi amici e familiari per trascorrere la giornata festiva, ma dopo essersi tuffato, non è più riemerso. Gli operatori balneari hanno immediatamente prestato soccorso, seguiti dai sanitari, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Tentativi di soccorso inutili

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del Suem, ma la gravità della situazione non ha consentito nemmeno il trasferimento del giovane all’ospedale Angelo di Mestre. Il personale della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Jesolo, sotto la guida del comandante Valeria Gargano, ha condotto gli accertamenti sul tragico evento.

Durante la giornata di Ferragosto, i soccorsi sulle spiagge di Jesolo sono stati frequenti, a causa di malori legati principalmente al caldo e agli sbalzi termici tra la temperatura elevata e quella dell’acqua.

Precedente tragico: Ferragosto 2019

Cinque anni fa, sempre a Ferragosto, un altro giovane di origini senegalesi, Elhadji Malick Diagne, perse la vita nelle acque di Jesolo, in zona Piazza Drago. Il 23enne si era tuffato da un pedalò, ma non era più riemerso. Il suo corpo fu ritrovato solo il giorno successivo dopo lunghe ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

