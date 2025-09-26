Dove costa di più l’RC auto? Campania al top, Friuli-Venezia Giulia il più economico

Ad agosto 2025 il premio medio RC auto in Italia ha raggiunto i 645,58 euro, registrando un incremento dell’1,7% su base annua. Lo rileva l’Osservatorio RC auto di Facile.it – Assicurazione.it, secondo cui dopo un avvio d’anno positivo si è tornati a osservare una tendenza al rialzo.

A pesare è soprattutto l’inflazione, che continua a influenzare le tariffe assicurative. Tuttavia, gli esperti sottolineano che è presto per capire se si tratti di un trend destinato a consolidarsi.

Le regioni con gli aumenti maggiori

Il quadro territoriale mostra forti disomogeneità:

Abruzzo : record nazionale con un incremento dell’ 11,6% e premio medio pari a 594,09 euro;

: record nazionale con un incremento dell’ e premio medio pari a Calabria : + 7% , premio medio di 693,14 euro;

: + , premio medio di Umbria: +6,9%, con un premio medio di 645,51 euro;

Seguono la Sicilia (+6,2%) e la Basilicata (+5,7%).

Questi dati indicano come le regioni del Centro-Sud abbiano subito rincari più consistenti, accentuando le disparità territoriali.

Le regioni con i cali più evidenti

Non tutte le aree hanno visto crescere le tariffe. Campania e Liguria hanno registrato una flessione del 3,8%, pur restando la Campania la regione più cara d’Italia. In Trentino-Alto Adige: c’è stato un calo dell’1%, con una media di 473,56 euro, uno dei valori più bassi a livello nazionale.

Le regioni più costose

Analizzando i valori assoluti, la Campania si conferma al primo posto, con un costo medio di 1.012,76 euro, il 57% in più rispetto alla media nazionale. Seguono la Puglia con 712,65 euro e Lazio con 704,02 euro.

Questi territori, pur con differenze percentuali negli andamenti, restano i più onerosi per gli automobilisti.

Le regioni più economiche

Sul fronte opposto, le aree più convenienti per assicurare un veicolo sono:

Friuli-Venezia Giulia : premio medio di 444,10 euro;

: premio medio di Trentino-Alto Adige : 473,56 euro;

: 473,56 euro; Basilicata: 529,15 euro.

Il divario rispetto alla Campania è superiore ai 550 euro, segnale evidente delle profonde differenze geografiche.

Il mercato RC auto italiano continua dunque a mostrare forti squilibri territoriali. Se da un lato alcune regioni riescono a mantenere tariffe più basse o addirittura in calo, dall’altro aree come l’Abruzzo e la Calabria segnano incrementi significativi. Gli automobilisti dovranno dunque monitorare con attenzione le tariffe, valutando offerte e comparazioni online per contenere i costi.

