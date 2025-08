Estate 2025, italiani in auto verso il Sud: libertà e musica protagonisti

L’estate italiana parte in auto. Quasi 8 vacanzieri su 10 hanno scelto l’automobile come mezzo principale per godersi libertà e flessibilità. Lo conferma una recente ricerca di AutoScout24, il marketplace automotive leader in Europa.

Destinazione mare, rigorosamente in Italia

La ricerca svela che l’80% degli italiani rimarrà entro i confini nazionali, con una predilezione netta per le regioni del Sud e delle Isole. La Sicilia guida la classifica (28%), seguita da Calabria, Puglia, Toscana e Lazio, amate per la combinazione di mare, cultura e gastronomia.

Due settimane per rilassarsi davvero

L’estate 2025 si caratterizzerà per periodi lunghi di vacanza: il 58% degli intervistati si concederà almeno due settimane. Tra loro, quasi la metà preferisce rilassarsi in una singola destinazione, mentre un gruppo significativo (47%) sceglierà itinerari itineranti con almeno tre tappe diverse.

In viaggio con partner e playlist estiva

Il 73% degli italiani partirà con il proprio partner, preferendo una compagnia piacevole ma non troppo chiacchierona. La musica accompagnerà immancabilmente i tragitti con le hit estive del momento, tra cui “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale e “Bottiglie vuote” dei Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali .

L’improvvisazione piace, purché in auto

Il 69% degli italiani predilige una vacanza semi-organizzata, lasciando spazio all’improvvisazione, mentre il 22% pianifica ogni dettaglio. La ragione principale dell’uso dell’auto (90%) resta la possibilità di gestire tempi e ritmi del viaggio.

Compagni di viaggio sì, autostoppisti no

L’85% degli italiani dichiara di non fidarsi degli sconosciuti lungo il percorso, escludendo la possibilità di dare passaggi a eventuali autostoppisti. Tra gli indesiderati in auto spiccano i passeggeri troppo logorroici, bambini e animali.

Non solo mare: montagna e città d’arte

Non mancano preferenze diverse dal mare. Il Trentino-Alto Adige conquista il 40% dei viaggiatori amanti della montagna, mentre Venezia e Napoli rimangono le città d’arte più visitate.

La vacanza ideale come un film

Per molti italiani, il viaggio perfetto è associato a film simbolo come “Tre uomini e una gamba”, “Il sorpasso” e “Una notte da leoni”. In queste pellicole emergono il divertimento, gli imprevisti e la libertà del viaggio on the road.

