Guida sicura su neve e ghiaccio, consigli utili per affrontare l’inverno

Con l’inverno alle porte, le condizioni meteorologiche avverse rappresentano una sfida per gli automobilisti. Neve e ghiaccio aumentano notevolmente i rischi, soprattutto durante le frenate, poiché lo spazio necessario per fermarsi cresce sensibilmente. Parclick, app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, offre una serie di consigli pratici per guidare in sicurezza in questo periodo dell’anno.

Prepararsi prima di partire

La sicurezza inizia prima del viaggio. È fondamentale assicurarsi che il veicolo sia in ottime condizioni:

Controllare pneumatici , liquidi e stato della batteria;

, liquidi e stato della batteria; Equipaggiarsi con strumenti utili come un raschietto per i vetri, una pala, catene da neve , coperte e provviste essenziali;

, coperte e provviste essenziali; Verificare le previsioni meteo e valutare se il viaggio è davvero necessario.

Ridurre la velocità e aumentare la distanza

La velocità gioca un ruolo cruciale: su neve o ghiaccio, anche a 20 km/h, il rischio di perdere il controllo è elevato. Ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto al solito permette di reagire meglio agli imprevisti.

Pneumatici invernali e catene: un must per la sicurezza

Gli pneumatici invernali offrono maggiore aderenza con temperature sotto i 7°C, ma se non sono disponibili, le catene da neve sono una valida alternativa. È importante:

Montare le catene sull’asse motore del veicolo;

Utilizzare guanti e fare pratica prima dell’uso per essere pronti in caso di emergenza.

Tecniche di guida sicura

La guida su superfici scivolose richiede dolcezza e controllo. Evitare frenate brusche, accelerazioni improvvise e sterzate rapide è essenziale. Altri accorgimenti utili:

Usare marce basse in discesa per sfruttare il freno motore;

in discesa per sfruttare il freno motore; Seguire le tracce lasciate da altri veicoli su neve compatta;

Partire su ghiaccio con una marcia alta e accelerazioni leggere.

Aumentare la visibilità

La visibilità ridotta è un rischio aggiuntivo in condizioni di neve o ghiaccio. Mantenere puliti i parabrezza, gli specchietti e i fari, oltre ad accendere le luci di posizione e anabbaglianti, garantisce una maggiore sicurezza per sé e per gli altri.

Parcheggi sicuri con Parclick

Parcheggiare in luoghi coperti protegge l’auto da neve, ghiaccio e freddo. Prenotare un posto tramite Parclick.it assicura una soluzione sicura e protetta, fondamentale in caso di maltempo.

Sicurezza prima di tutto

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, sottolinea l’importanza della prudenza: “Neve e ghiaccio rendono la circolazione stradale molto pericolosa. Valutare attentamente se mettersi alla guida è fondamentale per evitare rischi inutili”.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook