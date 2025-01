Mercato auto usate in Europa nel 2024, ibride ed elettriche protagoniste

Il mercato europeo delle auto usate nel 2024 si conferma in forte espansione, con una crescita della domanda del +17% rispetto all’anno precedente. Mentre da un lato aumenta l’interesse degli automobilisti, dall’altro si assiste a una riduzione dei prezzi medi (-6%), dovuta soprattutto al calo significativo delle auto elettriche (-17%). L’Italia si distingue come uno dei Paesi più dinamici, con una domanda in aumento del +24%.

Le evidenze del report di AutoScout24 sottolineano un mercato delle auto usate in continua trasformazione, sostenuto dall’innovazione digitale e dal crescente interesse per la sostenibilità. Con l’ibrido in primo piano e l’elettrico in ascesa, la direzione futura sembra ormai tracciata: gli automobilisti europei cercano soluzioni di mobilità più efficienti, economiche e sempre più connesse alle nuove tecnologie.

L’ibrido conquista il mercato

Uno dei dati più interessanti è l’ascesa delle auto ibride, che registrano un incremento delle richieste del +69% su base annua a livello europeo. Questa tendenza riflette la crescente attenzione verso una mobilità più sostenibile, ma anche il desiderio degli automobilisti di abbattere i costi del carburante. Non sorprende, dunque, che i prezzi medi delle ibride siano tra i più elevati (36.863 €), evidenziando un valore percepito sempre maggiore.

Elettrico tra luci e ombre

Le auto elettriche mostrano segnali di dinamismo (+37% di richieste in Europa), ma il calo dei prezzi medi (-17%) è il più marcato del settore. Ciò dipende in parte dall’aumento dell’offerta e dalla necessità di incentivare la diffusione di questi veicoli, ancora limitati da infrastrutture di ricarica non sempre all’altezza. Tuttavia, nel Nord Europa, grazie a una maggiore disponibilità di colonnine e politiche di sostegno, la diffusione procede spedita.

Italia: un mercato in fermento

Nel contesto europeo, l’Italia spicca per crescita della domanda di auto usate (+24%), posizionandosi subito dopo Lussemburgo (+41%) e Francia (+40%). Questo dato conferma la predilezione degli italiani per l’usato, considerato un canale vantaggioso per costi e varietà dell’offerta. In termini di marchi, Fiat, Audi e Mercedes-Benz restano ai vertici delle preferenze, mentre a livello europeo la leadership spetta a Volkswagen, seguita da Mercedes-Benz e BMW.

Canali digitali e soluzioni B2B, la svolta del settore

La digitalizzazione si conferma un fattore determinante per il successo nel mercato delle auto usate. Sempre più acquirenti avviano il proprio percorso di acquisto online, consultando recensioni, schede tecniche e prezzi. In questo scenario, piattaforme come AutoScout24 rivestono un ruolo strategico, mettendo a disposizione dei dealer strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare visibilità, performance e redditività.

Un esempio concreto è AutoProff, il marketplace B2B di AutoScout24, che ha permesso ai dealer italiani di ottimizzare la compravendita di veicoli, specialmente quelli elettrici. Nel 2024, l’80% delle auto vendute tramite AutoProff nei Paesi del Nord Europa è costituito proprio da veicoli elettrici, confermando un impegno crescente verso la mobilità sostenibile.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook