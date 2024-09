Prezzi delle auto usate in leggera risalita: le tendenze di Agosto 2024

Ad agosto 2024, i prezzi delle auto usate hanno mostrato una timida ripresa dopo quattro mesi di flessione continua. Secondo l’Indice AGPI di AutoScout24, che monitora i prezzi delle auto usate sul portale, il costo medio delle vetture in vendita si è assestato intorno ai 21.420 euro, con un incremento marginale dello 0,3% rispetto al mese precedente. Tuttavia, questo aumento non basta a compensare il calo accumulato dall’inizio dell’anno, che si attesta al -3,2%, e il -5,2% rispetto allo stesso mese dell’anno passato. Il picco storico dei prezzi, raggiunto a novembre 2023 con una media di 23.090 euro, sembra ormai un ricordo lontano, con una contrazione complessiva del -7,3% rispetto a quel momento.

Calano i prezzi delle auto elettriche e diesel

Analizzando i vari tipi di alimentazione, si osserva che le auto elettriche sono state le più colpite, con una diminuzione dei prezzi media del -15,9% rispetto ad agosto dell’anno scorso. Attualmente, il prezzo medio di un’auto elettrica usata è di 26.485 euro, con un calo anche rispetto al mese precedente (-3,6%). Le vetture diesel, che hanno visto una contrazione dei prezzi del -10,5% rispetto allo scorso anno, non sono state da meno, con il prezzo medio sceso a 18.470 euro. Anche se questo rappresenta un calo significativo, si è osservato un modesto aumento dello 0,3% rispetto al mese scorso.

Stabilità per auto ibride e a benzina

Le auto ibride e a benzina hanno mostrato segni di maggiore stabilità. Le ibride, con un prezzo medio di 32.830 euro, hanno visto un calo del -6,1% rispetto a un anno fa e del -1% dall’inizio dell’anno. Nonostante una contrazione rispetto al mese precedente (-1%), le ibride sembrano tenere meglio rispetto ad altri segmenti. Le vetture a benzina, con un prezzo medio di 22.090 euro, hanno registrato una diminuzione del -3,9% rispetto allo scorso anno, ma hanno visto una leggera crescita dello 0,4% rispetto al mese scorso.

Opportunità per gli acquirenti

Questa situazione di mercato offre una certa opportunità per chi è in cerca di un’auto usata nei prossimi mesi. La disponibilità di veicoli di nuova generazione è ampia, con oltre il 50% delle vetture usate su AutoScout24 conformi alla normativa Euro 6. Questo significa che, nonostante la flessione dei prezzi, c’è una vasta scelta di auto moderne e più ecologiche per i consumatori.

Conclusione

In sintesi, il mercato delle auto usate sta attraversando una fase di lieve recupero dei prezzi dopo un lungo periodo di declino. Tuttavia, il calo significativo dei prezzi per le auto elettriche e diesel, insieme alla crescente disponibilità di vetture Euro 6, rappresentano un’opportunità da considerare per gli acquirenti in cerca di buoni affari e tecnologie avanzate.

