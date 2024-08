SUV, modelli sempre più apprezzati anche per muoversi in città

Nel corso degli ultimi anni, i SUV, acronimo che sta per sport utility vehicle, si stanno affermando come una delle categorie di auto più apprezzate, con dati di vendita che crescono sempre di più sul mercato italiano.

Tante le ragioni che stanno alla base di un simile successo, soprattutto legate alla guida rialzata, che si è effettivamente dimostrata molto efficace sulle strade italiane. Al giorno d'oggi, in effetti, dando uno sguardo al panorama a quattro ruote, un po' tutti i marchi hanno prodotto un modello di questo tipo all'interno della propria gamma. E le persone stanno volgendo il proprio interesse anche nei confronti del settore dell'usato per quanto riguarda i suv, sempre più ricco di offerte.

Flessibilità è la parola magica

Il successo dei suv si deve prima di tutto a una caratteristica tipica dei suv, ovvero la flessibilità. Si tratta di vetture che sono in grado di affrontare in maniera pratica ed efficace qualsiasi tipologia di strada, tranne quando sono strade in condizioni di offroad estreme. Nelle strade di città, ad ogni modo, è pur sempre vero che non tutti i modelli di suv si dimostrano così agili e, di conseguenza, la preferenza di buona parte delle persone è per i suv compatti. I suv compatti, infatti, presentano una lunghezza che non va oltre i 4,3 metri e, di conseguenza, sono una soluzione più adatta anche per le vie di paese, garantendo sempre un alto livello di comfort.

I punti di forza dei suv compatti in città

Come dicevamo, i suv compatti riescono a dimostrare tutta la loro efficacia non solo in ambito extraurbano, ma anche urbano. Con dimensioni del genere, infatti, c’è la possibilità di parcheggiare l’auto agevolmente, potendo muoversi senza troppi ingombri anche nei centri storici. Il fatto di dover affrontare delle buche nell’asfalto, molto diffuse soprattutto nelle città più piccole, rende poi questi suv particolarmente adatti nell’affrontare questo tipo di asperità sulle strade.

Del resto, con l’introduzione delle motorizzazioni Euro 6.2, tra l’altro, è migliorato notevolmente anche l’aspetto dei consumi dei suv più compatti. Quindi, i modelli più moderni sono in grado di garantire dei consumi molto limitati, in alcuni casi anche migliori rispetto alle utilitarie di vecchia generazione.

Un altro aspetto molto interessante e che vale la pena sottolineare in ordine ai suv compatti è che l’altezza da terra permette di salire e scendere in modo estremamente pratico sull’auto. È chiaro che, d’altro canto, il bagaglio presenta delle dimensioni di tutto rispetto e, di conseguenza, è un punto di forza non indifferente.

È facile intuire come tutti questi aspetti positivi di un suv compatto si possono apprezzare ancora di più quando si devono affrontare dei percorsi extraurbani. Se bisogna effettuare dei viaggi di durata medio-lunga, è chiaro che il volume dell’abitacolo, così come lo spazio che i suv compatti sono in grado di garantire ai passeggeri, diventa un plus in termini di comfort. Inoltre, la posizione di guida elevata consente una migliore visione della strada, con netti miglioramenti dal punto di vista della sicurezza.

Quando si viaggia con altre persone, è chiaro che avere un bagagliaio piuttosto spazioso rappresenta un bel vantaggio. In questo modo si possono posizionare le valigie senza problemi, mentre se ci sono dei percorsi di strade bianche da affrontare un assetto rialzato è sempre un vantaggio. In effetti, è proprio in questo tipo di viaggi medio-lunghi, che si apprezzano tutti i punti di forza di un suv compatto e i vantaggi rispetto alle berline con dimensioni analoghe.

