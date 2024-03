Difesa e democrazia: le parole d’ordine di Crosetto per l’Europa

Nel cuore di una Europa frammentata, dove il sussurrare delle tensioni si fa sempre più assordante, risuona la voce di Guido Crosetto, Ministro della Difesa italiano, che, con un piglio critico e mai banale, solleva questioni di vitale importanza per il futuro del continente e la stabilità internazionale. Nelle sue recenti dichiarazioni rilasciate a Repubblica, Crosetto non fa sconti a nessuno: dalla critica all’incontro di Berlino, che ha visto protagonisti Francia, Germania, e Polonia decidere l’invio di armi pesanti all’Ucraina, fino all’espressione di una preoccupazione profonda per la “dichiarazioni a effetto” e la manca di unità europea.

L’approccio del Ministro, tuttavia, non è di chi cerca la polemica per la polemica. Al contrario, si tratta di una chiamata alle armi – metaforicamente parlando – per un’Europa che sembra aver smarrito la bussola della propria missione storica: difendere la democrazia e lo stato di diritto, ora più che mai sotto attacco da una Russia che, nelle parole di Crosetto, deve essere indotta a sedersi al tavolo dei negoziati, non tanto e non solo attraverso la forza militare, ma soprattutto mediante un fronte politico unito.

“L’errore di metodo” – questa l’espressione usata da Crosetto – nell’incontro di Berlino non sta tanto nell’invio di armi pesanti, quanto nel segnale che esso manda. Un segnale di frammentazione e di mancanza di strategia congiunta, che potrebbe finire col giocare a favore di Putin più che contro di lui. La soluzione, per il Ministro, risiede nell’assicurare all’Ucraina “la quantità di armi e munizioni necessarie per difendersi”, ma anche e soprattutto nel lavorare per la fine degli attacchi russi.

Sul fronte interno, la rassicurazione agli italiani preoccupati per una possibile escalation del conflitto è chiara: l’Italia non invierà truppe in Ucraina. Eppure, Crosetto non manca di evidenziare un aspetto spesso trascurato del dibattito pubblico – la fondamentale importanza della sicurezza per la protezione delle infrastrutture civili, come scuole e ospedali, contro le voci che vorrebbero una spesa per la difesa considerata eccessiva.

In un contesto in cui la politica interna si intreccia sempre più con quella internazionale, le dichiarazioni del Ministro sulla spesa per la difesa e la critica alle posizioni di alcuni settori politici italiani acquistano un significato ancora più profondo. La difesa della democrazia e del diritto internazionale non sono solo parole vuote, ma principi guida di un’azione politica che mira a proteggere non solo l’Italia, ma l’intera comunità internazionale.

E in questo scenario, l’ombra di Donald Trump si fa sentire. L’eventuale elezione dell’ex presidente statunitense potrebbe, secondo Crosetto, avere implicazioni significative per l’Europa e la NATO. Tuttavia, è chiaro che nemmeno Trump potrebbe permettersi di indebolire l’alleanza transatlantica senza subire contraccolpi significativi.

In conclusione, le parole di Guido Crosetto, al di là delle posizioni politiche di ciascuno, rappresentano una riflessione matura sullo stato attuale delle relazioni internazionali e sul ruolo dell’Europa nel mondo. Una Europa attiva per la pace, come auspicato anche dal Presidente Sergio Mattarella, appare più che mai necessaria in questi tempi incerti. La vera sfida sarà quella di trasformare queste parole in azioni concrete, per un futuro in cui la democrazia e il rispetto del diritto internazionale siano non solo difesi ma rafforzati, in un mondo sempre più complesso e interconnesso.