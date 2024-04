Giorgia Meloni e la personalizzazione delle elezioni: strategia o rischio?

Negli ultimi anni, la scena politica italiana ha visto leader politici cercare di personalizzare le elezioni per consolidare il proprio potere. Questa tattica, usata spesso da Silvio Berlusconi e tentata con alterne fortune da Matteo Renzi, è ora adottata da Giorgia Meloni. Domenica, alla convention del suo partito a Pescara, Meloni ha annunciato la sua decisione di guidare personalmente le liste di Fratelli d’Italia in tutte le cinque circoscrizioni per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno, nonostante non intenda svolgere il ruolo di parlamentare europeo.

La scelta di Meloni: una mossa comprensibile alla luce degli obiettivi a lungo termine, ma non priva di controversie. Il suo impegno a non sottrarsi ai doveri di premier durante la campagna elettorale solleva interrogativi sulla praticità e sull’efficacia di una campagna elettorale in assenza fisica. Tuttavia, il suo obiettivo sembra chiaro: rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia e, di conseguenza, il proprio controllo sulla coalizione di governo.

La strategia di personalizzazione adottata da Meloni rispecchia quella di altri leader europei, come Antonio Tajani (Forza Italia) ed Elly Schlein (Partito Democratico), entrambi candidati alle europee. Questa tattica può rivelarsi un’arma a doppio taglio. Se da un lato può aumentare la visibilità e l’appello elettorale, dall’altro può causare attriti all’interno della stessa coalizione, specialmente con figure come Matteo Salvini, la cui popolarità è in calo.

Meloni vuole stravincere per “eliminare” Salvini?

Secondo gli analisti, uno dei moventi principali di Meloni sarebbe indebolire ulteriormente Salvini, drenando voti dalla Lega e forzando un cambiamento di leadership all’interno del partito. Tale manovra potrebbe portare a un rimpasto governativo e a un riequilibrio del potere a favore di Fratelli d’Italia.

Nonostante l’ottimismo, il disegno egemonico di Meloni potrebbe incontrare ostacoli, soprattutto nel contesto europeo. L’esito delle elezioni potrebbe non tradursi in una maggioranza chiara a favore dei partiti popolari e conservatori, come auspicato da Meloni, influenzando così la sua capacità di influenzare le politiche europee, soprattutto in merito al nuovo Patto di Stabilità.

Un altro aspetto controverso è l’appello di Meloni agli elettori di scrivere solo il suo nome di battesimo sulle schede elettorali, una mossa che, secondo il costituzionalista Gaetano Azzariti, rappresenterebbe una forzatura delle norme elettorali. Questo potrebbe portare a confusione e potenziali ricorsi, minando la legittimità del voto.

In conclusione, mentre la decisione di Meloni di personalizzare la campagna elettorale potrebbe sembrare un tentativo di consolidare il potere, essa porta con sé rischi significativi. La storia recente ci insegna che le fortune politiche possono cambiare rapidamente, e ciò che oggi sembra una mossa astuta, domani potrebbe rivelarsi un passo falso. La leadership politica richiede equilibrio tra ambizione personale e responsabilità collettiva, un equilibrio che sarà messo alla prova nei prossimi mesi.

