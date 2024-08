Grillo e Conte: scontro finale per la guida del Movimento 5 Stelle?

Il Movimento 5 Stelle si prepara a uno scontro cruciale tra il fondatore Beppe Grillo e l’attuale leader Giuseppe Conte, che potrebbe decidere le sorti del partito. A settembre, al rientro dalla pausa estiva, la tensione all’interno del Movimento tornerà a salire, con Grillo deciso a impedire che Conte diventi il plenipotenziario dei Cinque Stelle.

Il contrasto tra Grillo e Conte è legato a questioni profonde: lo statuto del Movimento e le decisioni sul futuro della leadership. Dopo il risultato deludente delle ultime elezioni europee, in cui il M5S è sceso sotto il 10%, è diventato evidente che il partito ha bisogno di un cambio di rotta. Conte ha recentemente dichiarato che l’Assemblea costituente, prevista per ottobre, potrebbe portare a modifiche fondamentali, come l’addio alla regola dei due mandati e una possibile alleanza formale con il Pd.

Il malessere di Beppe Grillo

Grillo, tuttavia, è fermamente contrario a questi cambiamenti e sta cercando di bloccare l’ascesa di Conte all’interno del Movimento. Le tensioni non riguardano solo la politica. Grillo sta affrontando anche difficoltà economiche, con le sue entrate dagli spettacoli in calo e i suoi spettacoli che non riescono più a riempire i Palasport. Inoltre, sul piano personale, il fondatore del M5S deve gestire la delicata questione giudiziaria che coinvolge suo figlio Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale.

Questione economica e futuro del M5S

Dietro lo scontro tra Grillo e Conte si nasconde anche una questione economica importante. Grillo riceve un compenso annuale di 300 mila euro dal Movimento per una consulenza sulla comunicazione, e molti fedelissimi di Conte sono contrari a continuare a versare questa somma. Tuttavia, Grillo sembra determinato a mantenere il suo ruolo all’interno del partito.

In attesa della resa dei conti, Grillo ha pubblicato un criptico post sul suo blog, intitolato “Apologia dell’ozio”, in cui riflette sulla necessità di rallentare e recuperare energie. Ma è chiaro che lo scontro con Conte sarà inevitabile e potrebbe segnare una svolta importante per il futuro del M5S.

