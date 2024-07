La prima visita ufficiale di Giorgia Meloni in Cina

Giorgia Meloni è atterrata a Pechino, segnando l’inizio della sua prima visita ufficiale in Cina. La missione, che si estenderà anche a Shanghai il 30 e 31 luglio, mira a rafforzare le relazioni economiche e diplomatiche tra i due paesi. Ad accoglierla, il viceministro degli Esteri Deng Li, evidenziando l’importanza dell’evento.

Da domani, il Presidente del Consiglio sarà impegnata in una serie di incontri istituzionali. Lunedì, Meloni incontrerà il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, con l’obiettivo di “riequilibrare” le relazioni economiche bilaterali. In agenda anche un incontro con il primo ministro Li Qiang. La missione si pone in continuità con le recenti visite in Cina del vicepremier Antonio Tajani e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

La nuova via della Seta e il memorandum d’intesa

Meloni è il primo capo del governo italiano a visitare la Cina dopo Giuseppe Conte, che nel 2019 partecipò al secondo forum sulla Nuova Via della Seta. Il contesto è cambiato radicalmente da allora: nel 2023, l’Italia ha deciso di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla collaborazione nell’ambito della Nuova Via della Seta. La missione di Meloni ha dunque un ruolo cruciale nel ridefinire le relazioni tra Italia e Cina.

Questioni globali e guerra in Ucraina

Durante i colloqui istituzionali, si discuteranno anche le principali questioni globali di comune interesse, come la guerra in Ucraina. Meloni arriva in Cina durante la presidenza italiana del G7, un ruolo che sottolinea l’importanza della sua visita. Il mese scorso, i leader del G7 hanno espresso “profonda preoccupazione” per il sostegno cinese all’industria della difesa della Russia, invitando Pechino a fare pressione su Mosca per ritirare le truppe dall’Ucraina.

Collaborazione industriale e tecnologica

Uno dei possibili risultati della missione è la firma di un memorandum sulla collaborazione industriale tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e il dicastero della Tecnologia cinese. Questo accordo potrebbe includere anche cooperazioni su indicazioni geografiche, educazione, sicurezza alimentare e protezione ambientale. Inoltre, potrebbero essere siglati accordi con quattro aziende cinesi – Ccig, Jac Motors, Chery e Ming Yang – per promuovere investimenti cinesi in Italia, soprattutto nei settori delle auto elettriche e delle tecnologie verdi.

I rapporti culturali tra Italia e Cina

La visita di Meloni coincide con i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. Al World Art Museum di Pechino, la presidente inaugurerà la mostra “Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente”, assieme al ministro della Cultura e del Turismo cinese Sun Yeli. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per rafforzare i legami culturali tra i due paesi.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook