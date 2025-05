Nathalie Tocci ha firmato su La Stampa un duro attacco al governo italiano. Il tema? La presunta assenza dell’Italia dal gruppo dei cosiddetti “Paesi volenterosi” sull’Ucraina. Paesi che, secondo l’editorialista, starebbero guidando la futura architettura di sicurezza europea. Ma a ben vedere, la critica rivela più i limiti dell’élite europeista che della nostra premier Giorgia Meloni.

L’ossessione per l’apparenza

Viviamo in un’epoca in cui contano foto, telefonate e simboli, non sostanza. Tocci lamenta che l’Italia non “compare”, non “appare”, non “partecipa”. Ma la vera domanda è: partecipare a cosa? E con quale scopo?

In un mondo che scivola verso la propaganda diplomatica, forse è giusto non seguire il carrozzone di chi vuol fare la guerra con il volto della pace. E se l’Italia fosse semplicemente più lucida, e meno incline a seguire i falchi di Bruxelles?

Il rischio dei “volenterosi”: più guerra che pace

Secondo Tocci, chi guida l’Europa oggi deve essere pronto a “braccare Trump”, “resistere a Mosca”, “invocare sanzioni”, “prepararsi a inviare forze di rassicurazione”. Un copione già visto: più armi, meno diplomazia. Più posture, meno soluzioni.

Giorgia Meloni ha scelto una linea più prudente. Non per debolezza, ma per non bruciare inutilmente il ruolo dell’Italia. Non si tratta di fare da gregari ai Macron e ai Tusk di turno, ma di preservare un margine d’azione autonomo, lontano dal fanatismo geopolitico.

L’Italia deve fare l’Italia

L’Italia non è la Francia, non è la Germania, non è la Polonia. E non deve esserlo. Ogni Paese ha il suo interesse nazionale. Il nostro non è certo quello di alimentare un conflitto senza via d’uscita.

La posizione italiana può sembrare “assente” ai salotti romani e ai redattori europeisti, ma è forse l’unica coerente con l’interesse del popolo italiano, stanco di una guerra infinita e di sacrifici a senso unico.

Davvero siamo meno credibili perché non facciamo i “volenterosi”?

O siamo finalmente un Paese che non si fa dettare la linea da Berlino e Parigi? L’Italia non è assente. L’Italia sceglie con attenzione dove e come esserci. Non per una foto, ma per incidere. Quando serve. E nel modo giusto.

