Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la sua disapprovazione riguardo alla scelta fatta dagli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi, che hanno optato per rappresentare l’immagine di Des Invalides senza la sua croce sulla guglia nel manifesto ufficiale.

Durante un intervento a Palazzo Borromeo, Tajani ha sottolineato: “La croce esiste, non è che possa essere ignorata: rimuoverla non rappresenta un gesto di laicità, ma piuttosto di insensatezza”, ha commentato.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR del Parlamento europeo, critica aspramente la rimozione della croce dalla guglia di Des Invalides nei materiali promozionali delle Olimpiadi di Parigi, vedendola come un attacco all’eredità e all’identità europea.

“La Francia, nascondendo simboli significativi come la croce e il tricolore, tradisce la propria storia e offende un simbolo nazionale di civiltà, dimostrando disprezzo per l’identità collettiva del continente,” afferma Procaccini, accusando il silenzio delle sinistre e evidenziando la protesta delle forze di destra contro questa “deriva valoriale”. Critica anche l’adeguamento della Francia agli interessi di sponsor esteri e il tentativo di ‘cancel culture’ di erodere le radici cristiane dell’Europa, sostenendo che l’integrazione culturale dovrebbe basarsi sulla valorizzazione, non sulla cancellazione delle proprie radici culturali.