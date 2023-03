Pd, il pericolo di essere tutto e niente: l’abbraccio con il M5S e la piazza «antifascista» di Schlein

Il Partito Democratico ha una nuova segretaria e il congresso straordinario ha portato ad una svolta per la storica formazione politica italiana. Elly Schlein, vincitrice delle primarie, ha preso il timone del partito e da subito ha voluto mostrare un nuovo corso, più vicino alle istanze della sinistra e dell’antifascismo. La manifestazione antifascista a Firenze è stata l’occasione per presentarsi come partito che non si fa intimidire dai violenti e che è pronto a lottare per difendere la Costituzione e la scuola pubblica.

La presenza del Pd alla manifestazione

La manifestazione antifascista a Firenze è stata organizzata dalla Cgil in seguito al pestaggio di alcuni studenti del liceo Michelangelo da parte di giovani di Azione studentesca. La presenza del Pd è stata massiccia, con molte bandiere presenti tra quelle degli organizzatori e delle altre formazioni politiche. Schlein ha voluto essere presente e ha camminato per le strade della città insieme ad altri esponenti politici, incontrando anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e il leader della Cgil Maurizio Landini.

Il confronto con le altre opposizioni

Schlein ha sottolineato l’importanza del dialogo con le altre formazioni politiche e delle battaglie comuni. Ha invitato gli esponenti delle altre opposizioni a lavorare insieme su temi fondamentali, sia in Parlamento che nel Paese, per organizzare un’opposizione forte e coesa. La presenza di altri esponenti politici alla manifestazione, come Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza, ha mostrato la volontà di creare un nuovo centrosinistra più di sinistra e aperto al dialogo.

L’abbraccio con Giuseppe Conte

Il momento più significativo della giornata è stato l’abbraccio e il faccia a faccia tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Questo incontro ha rappresentato un segnale di apertura e dialogo tra le due formazioni politiche, che in passato hanno avuto rapporti molto tesi. Conte ha sottolineato che la posizione del M5S non dipende dalle scelte di vertice del Pd, ma il clima cordiale e il dialogo reciproco hanno mostrato la volontà di trovare punti di convergenza e di lavoro comune.

Il ruolo della Cgil e la difesa della scuola pubblica

La manifestazione antifascista è stata promossa dalla Cgil in difesa degli studenti del liceo Michelangelo e della scuola pubblica. La presenza di Schlein e degli esponenti del Pd ha mostrato la volontà di difendere la scuola pubblica da ogni tentativo di differenziazione e di privatizzazione. Schlein ha sottolineato l’importanza di pagare tutti gli insegnanti di più, per garantire una scuola di qualità e non di serie A o B.