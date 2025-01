La dieta delle feste: un rituale senza tempo

Come ogni anno, le festività natalizie portano con sé non solo un carico di regali e brindisi, ma anche una discreta quantità di calorie pronte a insinuarsi nelle pieghe della nostra silhouette. Si ripete il consueto rito: abbuffate, sensi di colpa, buoni propositi per l’anno nuovo. A tal proposito, il celebre nutrizionista Giorgio Calabrese, intervistato da La Repubblica, ci avverte che il problema non è solo il cibo, ma lo stile di vita: sedentarietà, stress e cattive abitudini contribuiscono a quel chilo o due in più che ci ritroviamo a smaltire.

È interessante notare come ogni gennaio si apra con una sfilza di articoli su diete miracolose e metodi innovativi per ringiovanire di 30 anni con poche semplici regole alimentari. Le parole chiave sono sempre le stesse: moderazione, equilibrio, attività fisica. Ma ciò che emerge oggi è una riflessione più ampia sul rapporto che la nostra società ha con il cibo e il benessere.

I buoni propositi e il futuro del cibo

Non solo dieta. Il Corriere della Sera ci porta a fare un salto nel futuro con un inquietante scenario del 2050, in cui a tavola dovremo dire addio a carne, cacao e caffè. Al loro posto? Proteine vegetali, alghe e cibi sintetici.

Questa prospettiva non può non farci riflettere su quanto sia cambiato il nostro rapporto con il cibo. Da Lucullo a Calabrese, da pasti opulenti a diete ipocaloriche, passando per regole alimentari che promettono di riportarci alla giovinezza. E mentre discutiamo su come perdere peso dopo le feste, il mondo si prepara a stravolgere la nostra tavola.

Il paradosso dell’abbondanza e della carenza

L’ironia è che viviamo in un’epoca di abbondanza senza precedenti, eppure ci viene costantemente ricordato che dobbiamo mangiare meno, meglio e con maggiore attenzione. Paradossalmente, mentre il nutrizionista di oggi ci consiglia di ridurre grassi e zuccheri, il nutrizionista del futuro dovrà probabilmente insegnarci come ricavare energia da fonti come le alghe o le insetti.

Nel frattempo, i buoni propositi del nuovo anno restano sempre gli stessi: ritrovare la forma perduta, mangiare sano, fare più attività fisica. Ma è proprio qui che si cela la lezione più importante: la dieta, come la vita, è una questione di equilibrio. E se è vero che nel 2050 dovremo forse rinunciare al nostro amato caffè, tanto vale goderne finché possiamo.

La filosofia a tavola

Se c’è una cosa che il tempo ci ha insegnato, è l’importanza di guardare il mondo con sano cinismo e un pizzico di ironia. E forse, davanti a un futuro culinario popolato da cibi sintetici e proteine alternative, dovremmo fare altrettanto. Non per negarci la realtà, ma per ricordare che, in fondo, il cibo non è solo nutrimento: è piacere, cultura, tradizione.

Così, mentre ci prepariamo a smaltire i bagordi delle feste, lasciamoci pure affascinare dalle promesse di diete miracolose e dai racconti di un futuro alimentare distopico. Ma senza dimenticare che il miglior consiglio resta quello di sempre: buon senso a tavola, e un brindisi alla vita.

