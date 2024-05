Calciomercato Bologna, entro pochi giorni la scelta del dopo Motta

Venerdì sera sembra già un’era geologica lontana per il Bologna, che si prepara a un futuro pieno di incognite e rinnovamenti. Con l’addio di Thiago Motta, la dirigenza rossoblù è alla ricerca di una nuova guida tecnica per affrontare tre importanti competizioni nella prossima stagione. Il nome che spicca su tutti è quello di Vincenzo Italiano.

Chi è Vincenzo Italiano?

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, è una delle prime scelte di Giovanni Sartori. Con un palmarès che include due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia, Italiano ha dimostrato di essere un tecnico di grande valore. Nelle ultime tre stagioni, ha portato la Fiorentina a due ottavi posti e un settimo, con una media punti che oscilla tra l’1,47 della scorsa stagione e l’1,63 della prima. A confronto, Thiago Motta ha avuto una media di 1,68 punti durante il suo periodo a Bologna.

A Casteldebole e dintorni si respira aria di rinnovamento, anche se parziale. Le basi della squadra sono solide, ma c’è necessità di una guida tecnica che possa garantire continuità e successo. Italiano sembra essere il candidato ideale, soprattutto alla luce delle sue prestazioni recenti.

La Fiorentina è in procinto di giocare la sua seconda finale di Conference League consecutiva, un traguardo significativo per Vincenzo Italiano. Questo successo potrebbe ulteriormente aumentare il suo prestigio e renderlo un candidato ancora più appetibile per il Bologna.

Alternative a Vincenzo Italiano

Se Vincenzo Italiano dovesse cedere alle sirene della Premier League, Bologna ha già in mente delle alternative. Tra i nomi in lista ci sono Domenico Tedesco, attuale Ct del Belgio, e Raffaele Palladino. Tedesco, nonostante il suo contratto con la federazione belga fino al 2026, ha espresso il suo apprezzamento per il calcio italiano, mentre Palladino è corteggiato anche dalla Fiorentina, qualora Italiano dovesse lasciare.

L’opzione Domenico Tedesco è complicata dal suo impegno con il Belgio fino ai Campionati del Mondo del 2026. Tuttavia, il tecnico ha dichiarato il suo interesse per il calcio italiano, alimentando le speranze dei tifosi bolognesi.

Raffaele Palladino e gli altri nomi in lizza

Raffaele Palladino è un altro nome di rilievo, ma la sua mancanza di esperienza europea potrebbe rappresentare un ostacolo. Nonostante ciò, è molto apprezzato sia dal Bologna che dalla Fiorentina.

Tra gli altri candidati troviamo Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli. Di Francesco è apprezzato a Casteldebole, ma una recente retrocessione non lo rende la scelta più motivante. Pioli, invece, potrebbe essere interessato a una soluzione in Premier League, ma non disdegnerebbe un ritorno in Italia se dovesse presentarsi l’opportunità di allenare una squadra che parteciperà alla Champions League.

