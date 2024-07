La Juventus di Thiago Motta: inizio turbolento e mercato in movimento

La Juventus, sotto la guida del nuovo allenatore Thiago Motta, ha inaugurato la sua stagione con una prima uscita amichevole a Norimberga contro la squadra allenata dall’ex laziale Miro Klose, attualmente militante nella seconda serie tedesca. Tuttavia, l’esito della partita è stato deludente, con un secco 0-3 inflitto dai tedeschi (reti di Jander, Forkel e Janisch).

Avvio difficile per Juventus e Motta

Nonostante l’importanza relativa di una partita amichevole, il risultato è stato un campanello d’allarme per i bianconeri. Con numerose assenze e una campagna acquisti ancora in corso, la squadra ha mostrato lacune evidenti. Nel primo tempo, molti giovani hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra, ma con risultati scarsi: Djalo è stato particolarmente deludente, mentre Thuram ha offerto una prestazione leggermente migliore. La situazione è migliorata nella ripresa, ma non abbastanza per evitare la sconfitta. Anche Vlahovic ha fallito un rigore, prima che il Norimberga chiudesse la partita in modo definitivo, vedendosi anche negato un penalty clamoroso.

Movimenti di mercato

Sul fronte del mercato, la Juventus è molto attiva. Dopo la partenza di Huijsen verso il Bournemouth per 18 milioni di euro, con il 10% su una futura rivendita, e la cessione di Soulè alla Roma per 30 milioni di euro, bonus inclusi, la società si prepara a chiudere per il difensore centrale Jean-Clair Todibo del Nizza. I rapporti tra i due club sono ottimi, come dimostra l’arrivo recente di Thuram. L’accordo per Todibo prevede un prestito oneroso con un costo complessivo del cartellino non inferiore a 30 milioni di euro.

Obiettivi futuri

Il direttore sportivo Giuntoli sta anche cercando di convincere l’Atalanta a cedere Teun Koopmeiners, un’operazione che si preannuncia complicata a causa dell’alto valore attribuito al giocatore dalla famiglia Percassi. La cifra richiesta si avvicina ai 60 milioni di euro, ma la Juventus spera di abbassare il prezzo.

Per quanto riguarda gli esterni d’attacco, la Juventus è interessata a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, il cui prezzo si aggira tra i 40 e i 45 milioni di euro. Tuttavia, potrebbe essere più percorribile l’opzione che porta al brasiliano Galeno del Porto, autore di 16 gol e 12 assist nell’ultima stagione. La situazione finanziaria non ottimale del club lusitano potrebbe facilitare la trattativa.

Riorganizzazione della rosa

Parallelamente agli acquisti, la Juventus deve anche sfoltire la rosa. Il caso più complesso da risolvere è quello di Federico Chiesa, il cui contratto scade nel 2025. Inoltre, il club bianconero deve trovare una sistemazione per altri giocatori fuori dai piani di Thiago Motta, come McKennie, Kostic e Rugani.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook