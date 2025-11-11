Riparte da Chisinau il cammino dell’Italia di Gennaro Gattuso verso i Mondiali 2026. Gli azzurri affrontano la Moldavia in una partita cruciale per il futuro nel Girone I di qualificazione.

Italia, obbligo di vittoria

Dopo un percorso altalenante, la Nazionale deve vincere per restare in corsa per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. In caso di successo della Norvegia contro l’Estonia, il secondo posto sarebbe matematico e l’Italia sarebbe costretta a passare dai playoff.

Gattuso chiede ai suoi concentrazione e grinta: “Non possiamo più sbagliare”.

Le probabili formazioni

MOLDAVIA (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Tutti gli occhi saranno su Retegui, chiamato a confermare il suo fiuto del gol, e su Frattesi, sempre più protagonista a centrocampo.

Data, orario e stadio

La partita Moldavia–Italia è in programma giovedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Zimbru di Chisinau. Un impianto piccolo ma caldo, dove l’Italia ha già vinto due volte in passato.

Dove vederla in diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.

Su Eurosport.it sarà disponibile la diretta testuale, con aggiornamenti, pagelle e dichiarazioni post-partita.

I precedenti: dominio azzurro

Sono sei i precedenti tra le due Nazionali, tutti a favore dell’Italia. L’ultimo, il 2-0 di Reggio Emilia, fu l’ultima partita da commissario tecnico di Luciano Spalletti.

In totale: 17 gol segnati e solo 2 subiti. L’Italia non ha mai perso né pareggiato contro la Moldavia.

Obiettivo tornare grandi

La sfida di Chisinau è più di una semplice partita: è una prova di maturità. L’Italia vuole tornare protagonista a livello mondiale, cancellando le delusioni recenti.

Un successo potrebbe riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e consolidare la fiducia nel nuovo corso tecnico di Gattuso.

