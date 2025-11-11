Calcio
Moldavia–Italia, azzurri in campo per il sogno Mondiale: formazioni, orario e dove vederla
Italia in campo a Chisinau contro la Moldavia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gattuso cerca una vittoria fondamentale per restare in corsa per la qualificazione diretta. Tutte le info su formazioni e diretta TV
Riparte da Chisinau il cammino dell’Italia di Gennaro Gattuso verso i Mondiali 2026. Gli azzurri affrontano la Moldavia in una partita cruciale per il futuro nel Girone I di qualificazione.
Italia, obbligo di vittoria
Dopo un percorso altalenante, la Nazionale deve vincere per restare in corsa per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale. In caso di successo della Norvegia contro l’Estonia, il secondo posto sarebbe matematico e l’Italia sarebbe costretta a passare dai playoff.
Gattuso chiede ai suoi concentrazione e grinta: “Non possiamo più sbagliare”.
Le probabili formazioni
MOLDAVIA (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni.
Allenatore: Gennaro Gattuso.
Tutti gli occhi saranno su Retegui, chiamato a confermare il suo fiuto del gol, e su Frattesi, sempre più protagonista a centrocampo.
Data, orario e stadio
La partita Moldavia–Italia è in programma giovedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Zimbru di Chisinau. Un impianto piccolo ma caldo, dove l’Italia ha già vinto due volte in passato.
Dove vederla in diretta TV e streaming
Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.
Su Eurosport.it sarà disponibile la diretta testuale, con aggiornamenti, pagelle e dichiarazioni post-partita.
I precedenti: dominio azzurro
Sono sei i precedenti tra le due Nazionali, tutti a favore dell’Italia. L’ultimo, il 2-0 di Reggio Emilia, fu l’ultima partita da commissario tecnico di Luciano Spalletti.
In totale: 17 gol segnati e solo 2 subiti. L’Italia non ha mai perso né pareggiato contro la Moldavia.
Obiettivo tornare grandi
La sfida di Chisinau è più di una semplice partita: è una prova di maturità. L’Italia vuole tornare protagonista a livello mondiale, cancellando le delusioni recenti.
Un successo potrebbe riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e consolidare la fiducia nel nuovo corso tecnico di Gattuso.
