Milano-Cortina, Sala: “Giusto cercare di tenerci il pattinaggio di velocità”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è d’accordo sul fatto che, dopo la rinuncia di Baselgà di Pinè (Trento) ad ospitare le gare di pattinaggio di velocità dei Giochi olimpici invernali del 2026, sia giusto cercare di tenerle in Lombardia o Veneto senza andare all’Oval di Torino.

“La situazione in principio mi sembra abbastanza chiara, poi bisogna capire tecnicamente come gestirla: se la pista può essere tenuta a Milano, e stiamo verificando se ci sono le condizioni, è giusto così. Torino a suo tempo aveva rinunciato a essere parte, non era stata esclusa, quindi in principio è molto più giusto così”, cioè stare “a Milano o in una delle sedi naturali che possono offrire delle soluzioni, ma noi stiamo lavorando per Milano. Nel caso non si potesse si potrebbe ragionare come Torino” ha detto a margine dell’inaugurazione di una mostra a Palazzo Reale dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

“Bisogna vedere se fatta a Milano in maniera diversa” rispetto a Baselga, dove era risultato necessario coprire la pista esistente, “quanto si spende e quanto si spenderebbe per mettere a posto l’Oval a Torino”. In ogni caso, ha sottolineato, “è falso” dire che scegliendo la soluzione del capoluogo piemontese “si risparmierebbero 70 milioni” ha concluso.