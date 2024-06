Ducati Corse ha ufficialmente annunciato l’accordo con Marc Márquez, l’otto volte Campione del Mondo (di cui 6 in MotoGP), che si unirà al Ducati Lenovo Team fino al 2026. La notizia segna un cambiamento significativo nella formazione della squadra italiana, con Márquez che prenderà il posto di Enea Bastianini a partire dalla prossima stagione.

Un addio e un benvenuto

Il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, ha espresso gratitudine verso Enea Bastianini e Jorge Martín per il loro contributo negli ultimi anni. Dall’Igna ha sottolineato come entrambi i piloti abbiano dimostrato un livello eccezionale e siano ancora in lotta per il titolo mondiale di questa stagione. Tuttavia, la scelta di affiancare a Francesco Bagnaia un talento come Marc Márquez è stata dettata dall’ambizione di continuare a crescere e migliorare.

La scelta di Marc Márquez

In un comunicato, Márquez ha espresso la sua felicità per l’opportunità di vestire il colore rosso di Ducati: “Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici GP mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Pecco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo per due anni di fila”. Márquez ha ringraziato il team Gresini Racing per il supporto ricevuto in un momento delicato della sua carriera e ha sottolineato che la sua priorità rimane la stagione attuale.

La visione di Ducati per il futuro

Dall’Igna ha evidenziato come la decisione di scegliere Márquez sia stata influenzata dalla sua capacità di adattarsi rapidamente alla Desmosedici GP e dalla sua innata ambizione di crescere continuamente. Con Márquez e Bagnaia, il Ducati Lenovo Team potrà contare su una coppia di piloti che insieme sommano ben 11 titoli mondiali. Questo mix di esperienza e maturità sarà fondamentale per la crescita continua del team.

Le parole di Marc Márquez

Márquez ha dichiarato: “Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me”. Ha inoltre sottolineato l’importanza di concentrare tutte le energie sull’attuale stagione, con l’obiettivo di chiudere al meglio la sua esperienza con Gresini Racing.

L’impatto sulla MotoGP

L’arrivo di Márquez nel team ufficiale Ducati è destinato a scuotere il panorama della MotoGP. La combinazione di due piloti di talento come Márquez e Bagnaia non solo alzerà il livello di competizione interna al team, ma influenzerà anche l’intera griglia di partenza. La presenza di due campioni del mondo nello stesso box crea aspettative altissime per le prossime stagioni.

