Jannik Sinner-Zverev, notte di fuoco a Torino: data, orario e diretta tv

La Inalpi Arena di Torino è pronta a vivere una notte di tennis ad altissima tensione. Jannik Sinner sfida Alexander Zverev nel secondo match del Gruppo “Bjorn Borg” delle Nitto ATP Finals 2025, in programma mercoledì 12 novembre alle ore 20:30.

Un incontro che promette scintille: due campioni in forma, due percorsi impeccabili e un pubblico italiano pronto a spingere Sinner verso un’altra impresa.

All’esordio, il numero 1 del mondo ha dominato Felix Auger-Aliassime, confermando il suo stato di grazia. Anche Zverev ha cominciato con una vittoria netta su Ben Shelton, aprendo la strada a una sfida dal sapore di finale anticipata.

Data, orario e dove vedere Sinner-Zverev

📅 Mercoledì 12 novembre 2025

🕣 Ore 20:30

🏟️ Inalpi Arena, Torino

La partita tra Sinner e Zverev sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in chiaro su Rai 2.

In streaming si potrà seguire su Sky Go, NOW Tv, Tennis Tv e Rai Play, dove sarà disponibile gratuitamente e in HD.

I precedenti: dominio Sinner negli ultimi scontri

Il bilancio complessivo dei precedenti sorride a Jannik Sinner, avanti 5-4. L’altoatesino ha vinto gli ultimi quattro incontri contro Zverev, tutti tra il 2024 e il 2025, confermando una crescita impressionante.

In particolare:

🎾 Australian Open 2025 – Sinner vince 6-3, 7-6, 6-3

🎾 Finale di Vienna 2025 – Rimonta da campione: 3-6, 6-3, 7-5

🎾 Semifinale Masters di Parigi 2025 – Schiacciante 6-0, 6-1

Zverev non batte Sinner da oltre un anno e sa di dover tirare fuori il meglio del suo repertorio per invertire la rotta.

Zverev: esordio convincente, ma serve di più

Il tedesco ha aperto il suo cammino a Torino superando Ben Shelton 6-3, 7-6, confermando la sua solidità al servizio ma anche alcune incertezze negli scambi prolungati.

Contro Sinner, tuttavia, servirà una prestazione perfetta, soprattutto nei momenti chiave. L’azzurro, infatti, ha dimostrato di essere il giocatore più completo del circuito indoor in questa stagione.

Sinner sogna la semifinale davanti al suo pubblico

Con il pubblico di casa pronto a spingerlo, Jannik punta a conquistare la semifinale e proseguire la sua stagione da sogno. Le ATP Finals di Torino rappresentano il palcoscenico ideale per confermare il dominio del numero 1 del mondo, già vincitore quest’anno di Australian Open, Masters di Miami, Vienna e Parigi.

Il match contro Zverev non è solo una tappa del girone: è una prova di forza, un test di maturità e l’occasione per ribadire che il trono del tennis mondiale parla italiano.

Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook