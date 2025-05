Foro Italico, Rome, Italy - Jannik Sinner (ITA) in action during the match during ATP 1000 Tennis Masters Rome, 10th May 2025 (Photo by Roberto Ramaccia/Sipa USA)







Share

Tweet





Il ritorno di Sinner: debutto vincente agli Internazionali d’Italia Dopo tre mesi di assenza dai campi a seguito della sospensione per la vicenda Clostebol, Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking ATP, ha fatto il suo atteso ritorno nel circuito professionistico. Lo ha fatto nel modo migliore possibile: con una vittoria netta per 6-3 6-4 sull’argentino Mariano Navone nel match d’esordio al Foro Italico, valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Il campione altoatesino approda così ai sedicesimi di finale del Masters 1000 romano, dove affronterà il sorprendente olandese Jesper De Jong, protagonista di un avvio di stagione in forte crescita. Sinner: “Una giornata speciale, sono soddisfatto del mio atteggiamento” In conferenza stampa, Sinner ha condiviso riflessioni cariche di emozione e consapevolezza: “Mi do un voto alto per questa partita perché, al di là del risultato, è stato un giorno fondamentale per me. Mi sono svegliato tranquillo, ho pranzato con la mia famiglia e siamo arrivati presto al Foro per evitare il traffico dovuto a Lazio-Juventus all’Olimpico.” Il 23enne italiano ha poi raccontato la sua esperienza in campo: “Mi sono sentito sereno, anche all’ingresso in campo. È stata un’emozione diversa, molto bella. Ho vissuto una giornata positiva.” Obiettivo: ritrovare ritmo partita e fiducia nei punti chiave Sinner è perfettamente consapevole che, dopo la lunga pausa, avrà bisogno di tempo e partite per ritrovare i meccanismi ideali: “Mi servono game lottati, situazioni di 30-30, vantaggi: sono questi i punti che fanno la differenza. Sono contento di poter giocare almeno un altro match qui. L’obiettivo era superare il primo turno, il resto è già un passo avanti.” Ha concluso sottolineando la sua maturità mentale: “L’atteggiamento è quello giusto, ed è la sola cosa che posso controllare. Ci saranno anche giornate storte, ma l’importante è restare concentrati. Vedremo cosa accadrà.” Continua a leggere le notizie di DiariodelWeb.it e segui la nostra pagina Facebook