5 ricette speciali per la Festa del papà

La Festa del Papà è un’occasione unica per mostrare al proprio papà quanto lo si apprezzi e si ami. E cosa c’è di meglio che deliziare il suo palato con piatti gustosi? Ecco 5 ricette speciali per rendere la sua giornata ancora più indimenticabile.

1. Filetto al pepe verde e rosmarino

Ingredienti:

4 filetti di manzo

2 cucchiai di pepe verde in salamoia

2 cucchiai di rosmarino fresco tritato

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe nero macinato fresco, q.b.

Procedimento:

Prepara la marinatura mescolando pepe verde, rosmarino, aglio e olio d’oliva. Spalma la marinatura sui filetti e lasciali marinare per almeno 30 minuti. Cuoci i filetti in padella antiaderente per 3-4 minuti per lato. Spennella i filetti con la marinatura durante la cottura. Lascia riposare i filetti prima di servire. Aggiusta di sale e pepe e servi caldo.

2. Spaghetti alla carbonara con guanciale croccante

Ingredienti:

Spaghetti

Guanciale

Uova

Pecorino romano

Pepe nero

Sale

Procedimento:

Cuoci gli spaghetti in acqua salata fino a quando sono al dente. Nel frattempo, rosola il guanciale fino a renderlo croccante. In una ciotola, sbatti le uova con il pecorino romano e abbondante pepe nero. Scola gli spaghetti e aggiungili nella padella con il guanciale. Togli la padella dal fuoco e versa sopra la miscela di uova e formaggio. Mescola energicamente per distribuire la salsa in modo uniforme e farla addensare leggermente. Servi gli spaghetti caldi, guarnendo con altro pepe nero e formaggio pecorino se desiderato.

3. Hamburger gourmet con formaggio e cipolle caramellate

Ingredienti:

Carne macinata di manzo

Panini per hamburger

Formaggio blu

Cipolle

Zucchero di canna

Aceto balsamico

Sale e pepe

Burro o olio d’oliva

Procedimento:

Prepara le cipolle caramellate cuocendole lentamente con zucchero di canna e aceto balsamico. Forma gli hamburger con la carne macinata, aggiustando di sale e pepe. Cuoci gli hamburger e adagia una fetta di formaggio blu su ciascuno. Tosta i panini e assembla gli hamburger aggiungendo le cipolle caramellate. Servi caldi e gustosi.

4. Zeppole di San Giuseppe

Per concludere la festa del papà con dolcezza, non c’è niente di meglio di un bel dolce, come le zeppole di San Giuseppe.

Ingredienti:

Acqua, burro, farina, uova, sale

Olio per friggere

Crema pasticcera

Amarene candite

Procedimento:

Porta ad ebollizione acqua, burro e sale. Aggiungi la farina e cuoci finché l’impasto diventa liscio. Raffredda e aggiungi le uova. Trasferisci l’impasto in una sac-à-poche. Scalda l’olio e forma le zeppole. Friggi fino a doratura. Riempi con crema pasticcera e guarnisci con amarene candite.

5. Cocktail vecchio stile con twist di arancia

Per accompagnare questo festoso pasto, puoi preparare un cocktail classico con un tocco di eleganza. Mescola bourbon, zucchero e angostura in un bicchiere basso con cubetti di ghiaccio. Aggiungi una spruzzata di succo d’arancia fresco e una scorza d’arancia per decorare. È un drink robusto ma raffinato che farà sentire il tuo papà davvero speciale.

Con queste ricette deliziose e creative, renderai la Festa del Papà un’esperienza indimenticabile per lui. Ricorda, l’amore va anche attraverso lo stomaco! Buon divertimento e buon appetito!