E-commerce 2024, integratori e smartphone al top in Italia

Il mondo dell’e-commerce italiano registra un nuovo balzo in avanti nel 2024, segnando un aumento delle ricerche online del 9,9% rispetto all’anno precedente. Al centro di questo scenario si collocano categorie di prodotto come integratori e vitamine, smartphone ed elettrodomestici, sempre più ricercate e protagoniste di una rivoluzione digitale che coinvolge consumatori di ogni età.

La crescita costante del mercato digitale

Il mercato del commercio elettronico in Italia si conferma in piena espansione: secondo i dati forniti da Trovaprezzi.it, uno dei principali comparatori di prezzi in Italia, le ricerche sul portale hanno raggiunto quota 252 milioni, contro i 230 milioni del 2023. Questa crescita riflette l’aumento della fiducia verso l’acquisto online, spinta da una maggiore attenzione al risparmio e alla possibilità di confrontare rapidamente le offerte disponibili sul mercato.

Cosa cercano gli italiani online: la top ten del 2024

Tra i prodotti più gettonati emergono alcune categorie che segnano trend interessanti:

Integratori e Vitamine (24,2 milioni di ricerche, 9,63%) – L’interesse per il benessere e la salute spinge gli italiani verso prodotti di prevenzione e cura. Cellulari e Smartphone (12,4 milioni di ricerche, 4,96%) – La tecnologia resta uno dei settori più vivaci, grazie alla continua ricerca di modelli innovativi. Frigoriferi e Congelatori (7,6 milioni di ricerche, 3,02%) – La necessità di elettrodomestici più efficienti ed eco-friendly alimenta la domanda. Prodotti Salute (7,46 milioni di ricerche, 2,96%) – Dalle dispositivi medici ai prodotti per il benessere fisico e mentale, cresce l’attenzione alla cura della persona. Condizionatori e Deumidificatori (6,6 milioni di ricerche, 2,64%) – Le ondate di caldo estive hanno spinto molti a cercare soluzioni per il comfort domestico. Prodotti per il Viso (6,25 milioni di ricerche, 2,48%) – Creme, sieri e trattamenti di bellezza evidenziano l’attenzione all’estetica e alla cura della pelle. Lavatrici e Asciugatrici (6 milioni di ricerche, 2,36%) – L’interesse per soluzioni a basso consumo energetico si traduce in una maggiore domanda di elettrodomestici sostenibili. Farmaci da Banco (5 milioni di ricerche, 2,04%) – Salute e prevenzione restano prioritarie, con ricerche su prodotti per disturbi comuni. Sneakers e Scarpe Sportive (4,59 milioni di ricerche, 1,82%) – Il binomio sport e moda continua a spopolare, grazie alla voglia di benessere e tendenze streetwear. Prodotti per il Corpo e Profumi (3,9 e 4,8 milioni di ricerche) – Cura del corpo e interesse per fragranze di qualità completano la classifica dei più ricercati.

Smartphone e donne protagonisti

La modalità di ricerca più utilizzata è stata lo smartphone, con il 73,5% delle consultazioni totali: un incremento del 18,1% rispetto al 2023. Mentre desktop e tablet calano rispettivamente del 7,9% e dell’8,8%, i dispositivi mobili confermano la loro centralità nell’esperienza di acquisto.

Parallelamente, cresce l’interesse delle donne, le cui ricerche superano i 119 milioni (+19,5%) e si avvicinano sempre più al volume di quelle maschili (132 milioni).

Consumatori sempre più maturi

Un dato rilevante riguarda l’aumento delle ricerche da parte di utenti over 45. Le fasce di età 45-54 anni, 55-64 anni e over 65 mostrano incrementi rispettivamente del 31%, 28% e 32%. Questa “democratizzazione” del commercio elettronico testimonia un’adozione sempre più trasversale dello shopping online, ormai considerato un canale d’acquisto affidabile e conveniente da parte di un pubblico sempre più vasto.

Le regioni più attive nel 2024

Sul podio delle regioni più dinamiche troviamo la Lombardia, con il 33% delle ricerche nazionali (oltre 82,8 milioni di query), seguita da Lazio (15%) e Campania (8%). Completano le prime posizioni l’Emilia-Romagna (7%), il Veneto (6%), a pari merito con Piemonte, Sicilia, Toscana e Puglia (tutte al 5%).

