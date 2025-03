Festa del papà 2025- i regali più cercati

Con l’arrivo del 19 marzo, l’attenzione si concentra sulla Festa del Papà 2025 e sulla ricerca del regalo perfetto che sappia coniugare passione e utilità. Secondo le ultime analisi di idealo, le ricerche online rivelano un trend in crescita per prodotti legati al gaming, agli sport outdoor e al fai-da-te, indicando una tendenza a scegliere cadeaux sempre più personalizzati.

Boom di ricerche per regali tech e gaming

Tra le categorie più gettonate spiccano i Videogiochi per PS5 (+60,5%) e Nintendo Switch (+58%), confermando il fascino delle console di ultima generazione. Aumentano anche gli Accessori gaming (+44%), come cuffie e controller, mentre i LEGO (+47%) restano un classico intramontabile in grado di unire generazioni. Non mancano poi i Funko Pop (+33%), statuette cult per i veri appassionati di film, serie TV e videogiochi.

La passione per l’universo tech continua con le Action cam (+82%), incluse le versioni a 360 gradi o da casco, e con i droni (+52%), ideali per chi ama sperimentare riprese aeree e video immersive.

Sport e attività outdoor: dalle borse da bicicletta al GPS

Non solo tecnologia: la Festa del Papà 2025 fa registrare un incremento delle ricerche di Borse da bicicletta (+87%), perfette per chi ama pedalare e viaggiare in libertà, e di Ciclocomputer GPS (+58%), strumento essenziale per monitorare le prestazioni su due ruote. In crescita anche le Luci per bicicletta (+46%), accessorio indispensabile per la sicurezza e la visibilità.

Fai-da-te e cura del giardino

Per i papà che amano trascorrere il tempo libero dedicandosi a piccoli lavori di manutenzione o al giardinaggio, i dati di idealo mostrano un aumento delle ricerche per Accessori per cacciavite e trapano (+43,5%), ma anche per attrezzi stagionali come Tagliasiepe (+29%), Set utensili (+28,5%) e Tosaerba (+27,5%). La primavera diventa quindi il momento ideale per regalare tutto il necessario a chi desidera prendersi cura del proprio spazio esterno.

Il trend europeo

L’interesse per il gaming e lo sport outdoor non è un’esclusiva italiana. In Germania, per esempio, le ricerche di Giochi per computer erano salite del +159,5% nella settimana della Festa del Papà 2024, mentre in Francia cresce l’attenzione per le Console (+42%) e le Racchette da tennis (+41,5%). Nel Regno Unito, invece, la Nintendo Switch Game ha segnato un +41% e i droni un +23%, dimostrando l’universalità del fenomeno geek anche oltremanica.

Un regalo su misura per ogni papà

Che si tratti di videogiochi, di strumenti per il fai-da-te o di accessori per l’attività fisica, l’importante è scegliere un dono che rispecchi le passioni e gli hobby del proprio papà. La tendenza emerge sempre più chiara: gli utenti online cercano idee regalo mirate, capaci di accompagnare e valorizzare i momenti di svago del genitore, rendendo la Festa del Papà 2025 un’occasione speciale per festeggiare con attenzione e creatività.

