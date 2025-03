La Corona raddoppia: il gelato artigianale e naturale arriva anche in zona Cipro a Roma

Una buona notizia per tutti gli amanti del gelato a Roma: La Corona raddoppia. L’ormai celebre gelateria naturale di Federico Molinari, diventata negli anni un punto di riferimento nel quartiere Selva Candida, ha aperto sabato scorso un nuovo spazio anche in via Giulio Venticinque 30, a due passi dalla fermata della metro A di Cipro.

Anche in una zona più centrale della Capitale, dunque, sia i romani che i turisti e i pellegrini accorsi per il Giubileo potranno gustarsi i capolavori di Federico, pluripremiato ambasciatore del gelato italiano nel mondo, brand ambassador della Fattoria Latte Sano, a cui recentemente è stato anche attribuito il prestigioso riconoscimento di un cono sulla guida del Gambero Rosso.

Il punto di forza del suo gelato artigianale è l’utilizzo di pochi ingredienti e tutti completamente naturali: tanto che nella vetrina espone orgogliosamente per ogni gusto l’intera lista delle materie prime, di altissima qualità, fresche e genuine, dal cioccolato monorigine Venezuela e Madagascar, al pistacchio di Bronte Dop, alla nocciola romana Dop biologica, alle uova da galline ruspanti allevate all’aperto.

Sia nella sua storica gelateria di Selva Candida che nel nuovo punto vendita in zona Cipro si possono trovare i gusti classici della tradizione, ma anche qualche chicca originale partorita dall’incessante creatività di Federico: proprio oggi, martedì grasso, la grande protagonista è la frappa (il nome romano della chiacchiera), a cui ha dedicato un gusto di gelato insolito, in collaborazione con la pasticceria Pralinè, in cui si ritrova tutto il sapore del Carnevale.

