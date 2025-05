Megadolciaria lancia “I Magnifici 7”: sette masterclass d’autore per i professionisti della pasticceria

A partire da mercoledì 28 maggio, gli stabilimenti di Megadolciaria a Pomezia (RM) diventano il cuore pulsante dell’alta formazione dolciaria con il debutto de “I Magnifici 7”, un nuovo format di masterclass esclusive dedicate ai professionisti del settore pastry.

L’iniziativa coinvolge sette grandi nomi della pasticceria italiana, che si alterneranno negli spazi del MEGA’S Labo, il laboratorio didattico interno dell’azienda, allestito con le tecnologie più avanzate firmate Friulinox, Polin e Orved. Obiettivo: offrire ai clienti Megadolciaria percorsi di aggiornamento tecnico e creativo, con un’attenzione particolare all’uso consapevole e innovativo delle materie prime di alta qualità.

A inaugurare la rassegna sarà Leonardo Di Carlo, conosciuto come “l’alchimista della pasticceria”. Considerato il pioniere della pasticceria scientifica, Di Carlo ha rivoluzionato il modo di concepire le preparazioni dolciarie, superando dogmi e tradizioni con una visione razionale e profondamente tecnica.

Il suo appuntamento, in programma mercoledì 28 maggio alle ore 14, sarà dedicato alle dolcezze da forno, una selezione di ricette perfette per l’estate: torte da picnic, merende da spiaggia, dolci da portare in gita o nel cestino del pranzo. Facili da realizzare, resistenti al caldo e pensate per essere preparate in anticipo e abbattute, queste creazioni saranno realizzate con le farine della linea Uniqua del Molino Dallagiovanna (Bianca, Magenta, Rossa e Verde), sinonimo di versatilità e performance.

Il programma completo de “I Magnifici 7” promette un susseguirsi di nomi altisonanti e contenuti formativi di altissimo livello:

23 giugno – Gino Fabbri

– Gino Fabbri 3 luglio – Davide Malizia

– Davide Malizia 30 settembre – Gianluca Fusto

– Gianluca Fusto 23 ottobre – Luca Montersino

– Luca Montersino 28 ottobre – Roberto Rinaldini

– Roberto Rinaldini 20 novembre – Emmanuele Forcone

Tutti gli incontri si svolgeranno presso Megadolciaria, in via delle Antille 27 a Pomezia (RM). Per informazioni e prenotazioni è attiva la mail dedicata: labo@megadolciaria.it Con “I Magnifici 7”, Megadolciaria conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la formazione professionale in ambito dolciario, investendo in cultura, innovazione e qualità.

