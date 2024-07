Networking e soft skill: nasce il primo strumento digitale per mappare le competenze di networking

Nel panorama professionale moderno, il networking rappresenta una soft skill cruciale, capace di aprire porte a nuove opportunità e facilitare l’espansione delle relazioni lavorative. Se fino ad oggi in Italia mancava uno strumento specifico per valutare queste competenze, la recente collaborazione tra Buono & Partners e Eggup | Zucchetti ha colmato questa lacuna con l’introduzione del Business Networking Attitudes Assessment. Questo strumento all’avanguardia non solo analizza le attitudini al networking, ma offre anche un percorso personalizzato per il miglioramento continuo.

La rivoluzione dell’assessment digitale

Il Business Networking Attitudes Assessment è un innovativo strumento digitale progettato per esaminare e mappare le competenze di networking dei professionisti. Composto da oltre cento item e richiedente solo dieci minuti per essere completato, il questionario esplora vari aspetti del networking, come empatia, intelligenza sociale e coordinazione. Basato sul Modello del Big Five, il tool analizza dimensioni fondamentali quali energia, coscienziosità, amicalità, stabilità emotiva e apertura mentale.

Questo strumento si distingue per la sua capacità di fornire una panoramica dettagliata delle competenze di networking, aiutando i professionisti a identificare punti di forza e aree di crescita. Inoltre, offre un supporto essenziale agli specialisti delle risorse umane per sviluppare piani di formazione e crescita personalizzati.

Il ruolo dello smart coach nella crescita personale

Una delle caratteristiche più innovative dell’assessment è il suo collegamento con lo Smart Coach, un bot AI-powered creato da Eggup | Zucchetti. Dopo aver completato l’autovalutazione, i partecipanti iniziano a ricevere suggerimenti personalizzati, tra cui libri, corsi online e TED Talks, per affinare le proprie competenze relazionali. Questo approccio integrato garantisce che ogni professionista possa beneficiare di risorse mirate per migliorare continuamente le proprie soft skill.

Il dibattito tra soft skill innate e acquisite

Il dibattito su se le soft skill siano innate o acquisite è sempre attuale. Alcuni studiosi suggeriscono che competenze come l’empatia e la leadership possano avere una base genetica, mentre altri ritengono che possano essere sviluppate attraverso formazione e pratica. Tuttavia, è chiaro che le soft skill relazionali, come il networking, giocano un ruolo sempre più centrale nel contesto professionale odierno.

Il Business Networking Attitudes Assessment rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e lo sviluppo delle soft skill nel mondo del lavoro. Grazie all’innovativa combinazione di analisi e tecnologia, i professionisti possono ora ottenere una visione chiara delle loro competenze di networking e migliorare costantemente attraverso risorse personalizzate. Questo approccio non solo arricchisce le capacità individuali, ma contribuisce anche a costruire ambienti di lavoro più collaborativi e dinamici.

