San Valentino 2025, i mille volti della festa degli innamorati in Italia

San Valentino 2025 si conferma una festa poliedrica, capace di riflettere le diverse sfumature con cui gli italiani vivono l’amore. Secondo l’ultimo Consumer Insight Report di AliExpress, 4 italiani su 10 trascorreranno la giornata con il proprio partner, mentre un considerevole 22% ha scelto di non festeggiare affatto. Un dato che rivela come la festa degli innamorati sia sempre più personalizzata e meno uniforme rispetto al passato.

Gli italiani e la festa dell’amore: chi festeggia e chi no

La ricerca evidenzia come il 40% degli italiani passerà San Valentino in compagnia del partner, privilegiando momenti di intimità e romanticismo. Tuttavia, poco più di 1 su 5 (22%) dichiara di non avere alcun interesse per questa ricorrenza, a dimostrazione di un rapporto in evoluzione con la tradizione. E il restante 38%? Sperimenta soluzioni alternative, tra amici, momenti di self-care o attività personali.

Le regioni più romantiche d’Italia

Secondo la classifica stilata da AliExpress in base alla percentuale di chi festeggia in coppia, le regioni più romantiche d’Italia sono:

Emilia-Romagna (48%) Veneto (45%) Puglia (43%) Lombardia (42%) Sicilia (41%)

Al contrario, Toscana (30%) e Piemonte (27%) si segnalano per la più alta percentuale di persone che non celebrano affatto la ricorrenza. Una dinamica che evidenzia come, anche geograficamente, il romanticismo possa assumere sfumature diverse.

Regali e autogratificazione

Il 19% degli italiani acquisterà un dono per il partner, mentre il 15% si aspetta di riceverlo. Sorprende la tendenza alla “self-gift”, con un 11% di persone che dichiara di concedersi un regalo personale in occasione di San Valentino 2025. Questa pratica di autogratificazione riflette un crescente bisogno di benessere individuale e cura di sé, anche all’interno di una festa tradizionalmente dedicata alla coppia.

Generazioni a confronto

L’analisi mette in luce differenze significative tra le varie fasce d’età:

18-24 anni : solo il 34% festeggia con il partner, mentre un interessante 17% preferisce trascorrere la giornata con gli amici, indicando una visione più fluida e informale delle relazioni;

: solo il festeggia con il partner, mentre un interessante preferisce trascorrere la giornata con gli amici, indicando una visione più fluida e informale delle relazioni; 25-34 anni : ben il 16% celebra entusiasticamente San Valentino , evidenziando anche una propensione verso il regalo personale, a conferma di come l’attenzione al benessere individuale sia un trend in crescita;

: ben il celebra entusiasticamente , evidenziando anche una propensione verso il regalo personale, a conferma di come l’attenzione al sia un trend in crescita; Over 35 : il 22% acquista doni per la dolce metà, valorizzando il gesto del regalo come espressione di cura e attenzioni;

: il acquista doni per la dolce metà, valorizzando il gesto del regalo come espressione di cura e attenzioni; Over 55: il 43% trascorrerà la giornata in coppia, sottolineando che l’amore resta un valore solido e radicato anche con il passare degli anni.

Pet lover, l’amore non ha confini

Nell’universo delle celebrazioni, spicca anche la figura degli amici a quattro zampe: ben il 7% degli italiani festeggerà San Valentino con il proprio animale domestico, e il 6% arriva persino a comprare un regalo al proprio pet. Un segnale del legame sempre più forte tra le persone e i loro compagni pelosi, considerati veri e propri membri della famiglia.

Dai dati emerge un San Valentino 2025 in grado di rispecchiare gusti e abitudini sempre più eterogenei. Tra chi festeggia con il partner, chi preferisce gli amici o gli animali domestici, e chi punta sull’autogratificazione, la festa degli innamorati appare in costante evoluzione, senza tradire la sua natura romantica. Un fenomeno che conferma come l’amore – declinato in forme sempre più personali e innovative – continui a giocare un ruolo centrale nella vita degli italiani.

