Shooting di moda in esterna: 5 consigli per un risultato praticamente perfetto

Organizzare uno shooting di moda in esterna non è facile come sembra: questo servizio fotografico deve essere pianificato nei minimi dettagli. Come raggiungere un risultato praticamente perfetto?

Per un set fotografico destinato al fashion system, bisogna puntare all’eccellenza, a immagini che parlano, che comunicano emozioni. Vediamo tutte le fasi e diamo consigli utili anche in merito alla scelta della location per organizzare un evento di moda esclusivo.

Shooting di moda in esterna, la fase di pre-produzione

Lo shooting fotografico di una sfilata di moda prevede una fase di pre-produzione piuttosto intensa, poiché c’è la necessità di partire dallo sviluppo del concept, se non richiesto dal cliente.

Mood, stili, tendenze: durante questa fase creativa, è altresì importante scegliere il team, che non è composto solo dalla modella, ma anche dall’hair stylist, dalla make-up artist e dal set design.

La scelta della location

Qual è il mood del servizio fotografico? Una volta scelto il concept, si hanno le idee chiare ed è molto più facile prendere in esame le location migliori per ricreare l’atmosfera giusta ed esprimere un profondo senso di luxury o di streetwear.

C’è chi predilige gli esterni di una villa classica per gli shooting fotografici romantici, o chi opta per una location più moderna e minimal.

In gran parte, la scelta del luogo dove scattare è legata al marchio stesso. La coerenza è un fattore indispensabile; quindi, se il brand è di lusso, bisogna prenotare una location altrettanto esclusiva. A tal proposito, ricordiamo di chiedere eventuali autorizzazioni in anticipo.

Strutturare un programma dettagliato

Il giorno dello shooting non c’è il modo di definire gli ultimi dettagli. Tutto deve essere stato già deciso con largo anticipo, poiché la gestione del tempo è un fattore indispensabile nel fashion system.

Quindi, per uno shooting di moda in esterna, bisogna strutturare un programma con tutti gli step, come trucco, acconciatura, cambio abiti, spostamenti. E persino tenere spazio per risolvere eventuali imprevisti. Un esempio? Potrebbe piovere improvvisamente.

Collaborare attivamente con il team

Il segreto di ogni servizio fotografico di moda in esterna? Tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione devono lavorare come parte attiva, svolgendo le proprie mansioni. Oltre al fotografo e al direttore creativo, anche modelli, truccatori, assistenti o stilisti devono essere messi nelle condizioni di lavorare al meglio, senza intoppi.

Ovviamente, è anche un modo utile per assicurarsi la riuscita dello shooting in sé: in questo modo si hanno tutti gli strumenti e l’attrezzatura necessaria per iniziare a scattare foto “wow” da destinare alle riviste di moda o ai cataloghi dei brand.

Valutare idee originali per lo shooting, come le combinazioni di look

Il tocco magico nel mondo della moda non può mai mancare. Non solo per gli shooting haute couture, ma anche per gli stili casual.

La fotografia di moda, atta a valorizzare l’abbigliamento quanto gli accessori, racconta uno stile, lo esalta, trovando il giusto connubio tra glamour ed emozioni.

Sperimentare con idee originali e combinazioni di look è un consiglio che ci sentiamo di dare, perché le immagini rendono al meglio se c’è un’intenzione dietro: una ricerca dello stile da parte del fotografo.

