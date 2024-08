Sicurezza mobile: come proteggere i dispositivi durante le vacanze

Con l’arrivo dell’estate, l’uso dei dispositivi mobili cresce notevolmente per attività all’aperto e viaggi. Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), leader nelle soluzioni di cybersecurity basate su intelligenza artificiale e cloud, avverte che gli hacker sfruttano questo aumento di utilizzo per lanciare attacchi mirati agli smartphone. Secondo il Check Point Software Threat Intelligence Report di luglio 2024, un’organizzazione su quattro ha subito un attacco malevolo, con 179 applicazioni fraudolente e 16.777 applicazioni a rischio identificate.

Il Global Threat Index di giugno 2024 ha rivelato che Joker, uno spyware Android diffuso su Google Play e progettato per rubare SMS, contatti e altre informazioni, è il malware mobile più comune, seguito da Anubis, un trojan bancario per Android, e AhMyth, un trojan di accesso remoto.

Perché l’estate è un periodo critico per la sicurezza mobile

I cybercriminali sfruttano l’estate, un periodo in cui le misure di sicurezza spesso si allentano, per colpire. Utilizzano tecniche di phishing su siti web apparentemente legittimi, come quelli bancari, per rubare dati personali, inducendo gli utenti a inserire informazioni sensibili. Le reti Wi-Fi pubbliche, comuni in alberghi e caffè, sono particolarmente pericolose poiché possono essere facilmente compromesse per intercettare comunicazioni e rubare dati. Scaricare applicazioni da fonti non ufficiali è un ulteriore rischio, poiché spesso contengono malware.

5 consigli per proteggere i dispositivi in vacanza

Proteggi la tua rete Wi-Fi: evita le reti Wi-Fi aperte e non protette. Utilizza solo reti che richiedono una password e assicurati che la connessione sia crittografata. Una VPN (Virtual Private Network) aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo i tuoi dati da occhi indiscreti. Selfie sicuri in spiaggia: attiva l’autenticazione a due fattori sui social network per proteggere le tue foto e informazioni. Questo sistema richiede un secondo livello di verifica, come un codice inviato al cellulare, oltre alla password. Mantieni il dispositivo fresco e sicuro: non esporre i tuoi dispositivi al sole per evitare danni da calore. Installa soluzioni di sicurezza per rilevare ed eliminare le minacce. Mantieni il software aggiornato per risolvere le vulnerabilità sfruttabili dai cybercriminali. Attenzione agli squali digitali: il phishing aumenta durante le vacanze. Non cliccare su link o scaricare file da mittenti sconosciuti. Verifica sempre l’autenticità dei messaggi visitando il sito ufficiale del mittente. Aggiornamenti costanti: mantieni i tuoi dispositivi aggiornati con le ultime patch e aggiornamenti software. Imposta gli aggiornamenti automatici per assicurarti di essere sempre protetto dalle ultime minacce.

“L’estate è un momento di relax, ma non possiamo abbassare la guardia quando si tratta di sicurezza informatica“, afferma Eusebio Nieva, Technical Director di Check Point Software per Spagna e Portogallo. “Mantenere i nostri dispositivi al sicuro è essenziale per goderci le vacanze senza preoccupazioni. Seguendo alcuni semplici accorgimenti di protezione, possiamo prevenire la maggior parte dei cyberattacchi e mantenere al sicuro le nostre informazioni”.

