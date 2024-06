Vacanze estive: tra relax e oggetti smarriti, l’avventura degli italiani

Con l’arrivo dell’estate, milioni di italiani si preparano per la tanto attesa pausa dalle quotidiane routine lavorative. È tempo di valigie, di elenchi dettagliati su cosa non dimenticare e di sogni di spiagge assolate o avventure in montagna.

Rischi di smarrimento durante le vacanze

Tuttavia, c’è un dettaglio che sfugge spesso in mezzo a tutto questo fervore anticipatorio: il rischio di smarrimenti durante le vacanze. Secondo una ricerca condotta da Jetcost.it su un campione di 2.000 persone, ben sette italiani su dieci ammettono di aver perso qualcosa durante le loro vacanze estive.

Tra gli oggetti più comuni figurano vestiti, tecnologia, giocattoli, occhiali, borse e zaini. L’81% di ciò che viene smarrito non viene mai recuperato, spesso a causa della distrazione o della fretta nel momento del ritorno a casa.

La “perdita temporanea” dei bambini

Uno dei dati più sorprendenti emersi dallo studio riguarda anche la perdita temporanea di bambini. Il 22% dei genitori ha ammesso di aver perso di vista almeno un figlio durante una vacanza, anche se per pochi minuti. Questo fenomeno accade più frequentemente in luoghi affollati come spiagge, parchi tematici o centri commerciali, dove la supervisione costante diventa un’impresa ardua.

Consigli per mitigare i rischi

Per mitigare questi rischi, Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, suggerisce alcune pratiche utili: “Lasciare i bambini sotto sorveglianza in club o centri ricreativi offerti dalle strutture alberghiere può essere una soluzione efficace per godersi un po’ di relax senza preoccupazioni. Inoltre, l’uso di braccialetti identificativi con il numero di telefono dei genitori può essere cruciale nel caso in cui un bambino si smarrisca temporaneamente.”

Infine, un consiglio utile per tutti i viaggiatori è quello di mantenere una lista dettagliata degli oggetti portati in vacanza e di verificarla attentamente prima di partire e prima di tornare a casa. Questo semplice accorgimento può ridurre significativamente il rischio di smarrimenti.

