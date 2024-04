Viaggi 2024: le tendenze degli italiani

Con il mondo che lentamente ritorna alla normalità dopo i turbolenti anni della pandemia, molti italiani stanno guardando al futuro con speranza e pianificando le loro prossime avventure. Revolut, una delle banche più innovative e dinamiche al mondo, ha condotto un’indagine su oltre 15.000 persone in 15 paesi, incluso un campione di 1.000 individui in Italia, per scoprire quali siano i loro piani di viaggio per il 2024. I risultati rivelano interessanti tendenze e preferenze che delineano il panorama delle vacanze italiane per l’anno in corso.

Alta stagione?

Una delle prime domande poste agli intervistati riguardava il timing delle loro vacanze principali nel 2024. Sorprendentemente, solo la metà degli italiani ha indicato luglio e agosto come i mesi principali per le vacanze, suggerendo una crescente tendenza a evitare l’alta stagione. Oltre il 40% degli intervistati ha pianificato di viaggiare in altri mesi dell’anno, motivati ​​forse dai costi più bassi, dalla ricerca di luoghi meno affollati o dal desiderio di climi migliori in destinazioni lontane. Settembre si è rivelato essere un mese popolare per il 12% degli intervistati, mentre il 23% ha programmato le proprie vacanze tra aprile e giugno. Inoltre, il 17% ha programmato di viaggiare tra ottobre e dicembre, dimostrando che le vacanze non sono più esclusivamente un’affare estivo. Tuttavia, il 6% degli intervistati non ha pianificato alcuna vacanza per l’anno in corso.

Destinazioni e stile di vacanza

Quando si tratta di scegliere la destinazione delle loro avventure, il 50% degli italiani ha optato per una vacanza in patria, mentre il 29% ha scelto di esplorare l’Europa e il 9% ha puntato oltre i confini del continente. Tra coloro che hanno deciso di esplorare l’Europa, Spagna, Grecia e Francia sono le destinazioni più gettonate, mentre gli appassionati di viaggi intercontinentali prediligono Stati Uniti, Egitto e Giappone. In particolare, i giovani tra i 18 e i 24 anni sono inclini a viaggiare in Europa, mentre quelli tra i 25 e i 34 anni preferiscono destinazioni intercontinentali.

Quando si tratta di scegliere il tipo di vacanza, le spiagge continuano a essere la scelta preferita per il 60% degli italiani. Tuttavia, il 23% ha pianificato viaggi in famiglia e il 18% ha optato per vacanze nella natura. I viaggi in città sono la preferenza di solo il 10% degli italiani, mentre il 7% preferisce soggiorni benessere. Sorprendentemente, solo l’1% ha optato per il fenomeno emergente delle workation, una miscela di lavoro e vacanza.

Camping o All-Inclusive?

Un elemento cruciale per una vacanza di successo è il tipo di alloggio scelto e le attività disponibili. Secondo i dati raccolti da Revolut, la maggior parte degli italiani preferisce provare cibo e tradizioni locali (53%) e visitare monumenti e architetture locali (36%). Per quanto riguarda l’alloggio, gli hotel all-inclusive con servizi come open bar e buffet sono la scelta preferita per il 43% degli intervistati, mentre solo il 6% opta per il campeggio o il caravaning. Infine, il 7% degli italiani cerca anche attività per bambini per consentire ai genitori di rilassarsi durante le vacanze.

