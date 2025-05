World Baking Day, a Roma una giornata speciale per gli appassionati di pasticceria

Un’intera giornata tutta dedicata alla pasticceria, dalla tradizionale alla contemporanea. Si terrà sabato 17 maggio a Roma, presso Antonelli Bistrot&events (eccezionalmente aperto con accesso da via Marcantonio Colonna 64 a Roma Prati) il World Baking Day: finora rivolto esclusivamente a giudici di gara e addetti ai lavori, per la prima volta spalancherà anche al pubblico le porte di un’esperienza irripetibile di degustazioni dolci e salate, adatte a ogni età e a ogni palato.

Lo sweet table, ideato da Ciak si cucina e Deacomunicazione Eventi, sarà attivo dalle ore 10 alle 18, dalla colazione alla merenda, ricco di leccornie realizzate a rotazione dai pasticcieri ospiti. In un unico luogo si potrà così assaporare le proposte di molteplici pastry-chef, maestri lievitisti pluri-premiati e maitre chocolatier: croissant special, eclair, torte, cheesecake, Paris-Brest, Dubai flan, panettoni estivi, French toast e crumble cookies, da gustare sorseggiando gli specialty coffee e le proposte di latte art (anche vegetale) della Torrefazione Bertini.

Ma non ci sarà spazio solo per i dolci: nella fascia oraria tra le 12:30 e le 15, infatti, è previsto anche un brunch, con cestini di sfoglia ripieni, biscotteria salata ai gusti amatriciana, carbonara, ajo ojo e peperoncino, bun chetogenici e piatti healthy. Non mancheranno le gettonatissime strawberry Dubai. Ben nutrito anche il parterre di ospiti della giornata, in cui figurano Sabotino, Francesca Minnella di Madeleine, Flavia Tarascio di Pasticceria Mono, Pasticceria D’Antoni dal 1974, Velt Cioccolateria, Pasticceria Cancelliere, Kozman alta pasticceria, Ciro Chiummo, Andrea Cingottini per Pasticceria Velo e Il Casale dell’Arcipretura per le spalmabili alla nocciola Romana Dop.

Durante l’evento il pubblico potrà ascoltare l’approfondimento dedicato alla food photography applicata ai social con Bella Imbornone (cucinaconbella) e chiedere consigli su nutrizione e lievitati alla dottoressa Valeria Padrone, biologa specializzata in nutrizione sportiva. L’evento è a ingresso gratuito esclusivamente su accredito, scrivendo a premiodolceroma@gmail.com o via WhatsSpp al numero 379 230 5647, fino a esaurimento posti. I ticket per le degustazioni saranno disponibili alla cassa al costo di 5 euro e comprendono una degustazione dolce o salata a scelta e un prodotto di caffetteria.

