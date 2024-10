Martini Marinas partecipa al Salone Nautico di Genova

Martini Marinas, leader nel settore delle infrastrutture per porti turistici, conferma la sua partecipazione al prestigioso Salone Nautico di Genova, uno degli eventi più rilevanti a livello mondiale per l’industria nautica.

Questa presenza rappresenta una straordinaria opportunità per l’azienda di esporre le ultime innovazioni tecnologiche, pensate per migliorare l’efficienza dei porti e favorire la sostenibilità ambientale.

Martini Marinas punta a rafforzare il suo ruolo di riferimento internazionale nel settore, consolidando la propria posizione come fornitore di soluzioni avanzate per porti e marine.

Innovazioni tecnologiche di Martini Marinas

Durante il Salone Nautico, Martini Marinas presenterà le sue soluzioni all’avanguardia per pontili e infrastrutture portuali. Tra le innovazioni più importanti, spiccano i sistemi modulari per pontili galleggianti, progettati per adattarsi a diverse condizioni marine e climatiche.

Questi sistemi si distinguono per la loro resistenza e facilità di manutenzione, riducendo i costi operativi per i gestori dei porti.

In aggiunta, Martini Marinas ha sviluppato tecnologie che aumentano la stabilità delle strutture, ideali per i porti che si trovano in aree soggette a condizioni meteorologiche difficili, senza compromettere il rispetto per l’ambiente.

Un’altra innovazione sono le passerelle, realizzate con materiali resistenti alla corrosione, progettate per offrire un accesso sicuro e confortevole alle imbarcazioni.

Oltre ai pontili e alle passerelle, l’azienda presenta una gamma completa di accessori essenziali, tra cui luci, cancelli e colonnine di servizio per fornire acqua ed elettricità agli ormeggi. Questi accessori, proposti in varie configurazioni, sono pensati per rispondere alle esigenze più avanzate dei porti moderni.

Accessori e sistemi di ancoraggio: soluzioni Martini Alfredo

Martini Alfredo è rinomata per la produzione di contenitori in plastica per l’industria; al suo core business, ha affiancato la divisione Marinas, specializzata nella progettazione di pontili galleggianti, accessori portuali e sistemi di ancoraggio. Questi ultimi vengono progettati su misura, a seguito di una scrupolosa analisi delle condizioni strutturali e meteorologiche di ogni località in cui sono installati.

Grazie all’esperienza acquisita in numerosi progetti internazionali, Martini Marinas è in grado di installare sistemi di ancoraggio che garantiscono la massima sicurezza e stabilità delle imbarcazioni.

Al Salone, Martini Marinas presenterà anche i suoi frangiflutti, strutture durevoli create per proteggere i porti dal moto ondoso, assicurando così la sicurezza delle imbarcazioni e delle infrastrutture portuali.

Opportunità di networking e innovazione al Salone Nautico

Il Salone Nautico di Genova è più di una semplice vetrina per le innovazioni: rappresenta anche una piattaforma ideale per creare nuove collaborazioni e rafforzare le relazioni esistenti. L’incontro con potenziali clienti e partner strategici favorisce lo sviluppo di progetti futuri e offre spunti per migliorare ulteriormente l’offerta aziendale.

Grazie ai feedback ricevuti dai visitatori e dagli esperti del settore, Martini Marinas sfrutta ogni edizione del Salone per migliorare i propri prodotti e servizi, mantenendo la sua posizione di leader nell’evoluzione delle infrastrutture portuali.

Il Salone, con la sua vasta affluenza di professionisti e appassionati, diventa così un’occasione imperdibile per promuovere nuove idee e intercettare le tendenze che domineranno il mercato. Si tratta quindi di un evento che è molto più di una semplice vetrina per l’industria nautica, ma rappresenta anche un’occasione per esplorare nuovi progetti legati allo sviluppo costiero.

Questo è particolarmente evidente nel rinnovamento del Lungomare di Levante, un’opera firmata dall’architetto Renzo Piano, che ha restituito alla città nuovi spazi aperti verso il mare.

La storia del Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico di Genova, nato nel 1962, è diventato rapidamente uno degli appuntamenti di punta per il settore nautico a livello mondiale. Ogni anno, l’evento richiama migliaia di espositori e visitatori da tutto il mondo, offrendo una panoramica completa delle ultime innovazioni nel campo delle imbarcazioni, accessori e tecnologie marine.

Con oltre 200.000 visitatori e più di 1.000 espositori in ogni edizione, il Salone rappresenta non solo una vetrina per le novità, ma anche un punto d’incontro per lo sviluppo di nuove partnership e lo scambio di conoscenze tra professionisti del settore.

Per Martini Marinas, la partecipazione al Salone Nautico di Genova è in definitiva una straordinaria opportunità per ampliare la propria rete di contatti e consolidare i rapporti con clienti storici. L’evento permette inoltre all’azienda di cogliere le nuove tendenze e di sviluppare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

