Styling capelli: come prevenire e riparare i danni da calore

Piastra, phon e ferro sono strumenti preziosi e apparentemente indispensabili per lo styling capelli, ma rappresentano anche una delle principali cause di danni della fibra capillare. Il calore, infatti, agisce sul capello, sollevando le cuticole e alterando la struttura.

Questo, a lungo andare, rende la chioma più fragile, secca e opaca. Niente panico, però: con qualche accorgimento e cura extra e mirata è possibile prevenire i danni da calore e intervenire con efficacia per ripararli.

Una routine corretta è la migliore prevenzione

Il primo passo per proteggere i capelli dai danni da calore è evitare di ricorrere frequentemente alla piega a caldo. Alternare lo styling termico a metodi più delicati, come l’asciugatura all’aria, l’uso di bigodini senza calore o strumenti studiati appositamente per evitare un calore estremo, come il Dyson Airwrap, aiuta a ridurre lo stress sulla chioma.

Cos’è il Dyson Airwrap

Il Dyson Airwrap è un accessorio per l’asciugatura e la piega della famosa azienda britannica che spopola tra influencer e tech-addicted. Si tratta di uno strumento avanzato che utilizza un flusso d’aria ad alta velocità per modellare i capelli senza stressarli con alte temperature.

In pratica, sfrutta il Coanda effect, un fenomeno aerodinamico che porta i capelli ad avvolgersi intorno ai vari accessori, senza il bisogno di torcerli a mano o tenerli fermi tra le piastre roventi. Risultato? Capelli mossi, ricci o lisci senza danni da calore.

Consigli pratici per usare fonti di calore

Ci sono comunque altre azioni che permettono di avere un liscio perfetto o onde ben strutturate, senza eccessivi danni per la chioma, ad esempio:

Usare sempre un termoprotettore : non si deve mai iniziare lo styling a caldo senza aver applicato un prodotto protettivo. Questi prodotti creano una barriera tra la fonte di calore e la fibra capillare, aiutando a limitare i danni meccanici e mantenere l’idratazione naturale del capello. Si può anche scegliere la formulazione che si vuole tra spray, creme o oli termoattivi, anche in base alla tipologia di capelli;

: non si deve mai iniziare lo styling a caldo senza aver applicato un prodotto protettivo. Questi prodotti creano una barriera tra la fonte di calore e la fibra capillare, aiutando a limitare i danni meccanici e mantenere l’idratazione naturale del capello. Si può anche scegliere la formulazione che si vuole tra spray, creme o oli termoattivi, anche in base alla tipologia di capelli; Asciugare con attenzione : sebbene l’uso del phon sia spesso indispensabile per evitare raffreddori e dolori, è possibile utilizzarlo senza fare troppi danni. L’ideale è tamponare i capelli con un asciugamano, meglio se in microfibra, e utilizzare il phon a temperatura media , a distanza di almeno 20 cm dalla cute. Sul finire dell’asciugatura poi si può impostare l’opzione “aria fredda”, che aiuta a richiudere le cuticole e fissare la piega;

: sebbene l’uso del phon sia spesso indispensabile per evitare raffreddori e dolori, è possibile utilizzarlo senza fare troppi danni. L’ideale è tamponare i capelli con un asciugamano, meglio se in microfibra, e utilizzare il phon a , a distanza di almeno 20 cm dalla cute. Sul finire dell’asciugatura poi si può impostare l’opzione “aria fredda”, che aiuta a richiudere le cuticole e fissare la piega; Non superare i 180 gradi: più alta è la temperatura, più elevato sarà il rischio di rovinare i capelli. Anche se alcune piastre arrivano a 230°, non è necessario (né consigliabile) superare i 180°C, soprattutto se i capelli sono sottili o trattati. Se proprio non si può fare a meno della piastra, è bene optare per modelli in ceramica o tormalina, con il controllo della temperatura.

Come riparare i capelli danneggiati

I capelli appaiono spenti, secchi e con le punte spezzate? Allora è il momento di agire.

Bisogna dire, in tutta onestà, che il danno da calore non è del tutto reversibile, ma è possibile migliorare l’aspetto e la salute dei capelli con trattamenti specifici. Scopriamo quali sono.

1. Maschere nutrienti e ricostruttive

Almeno una volta a settimana è bene applicare una maschera riparatrice: aiuta a reintegrare i nutrienti persi e rendere la chioma più morbida e luminosa.

Se si ha tempo e modo, meglio optare per pose lunghe, anche tutta la notte.

2. Oli e sieri lucidanti

Per proteggere le lunghezze durante la giornata si può applicare qualche goccia di olio leave-in o un siero anti-crespo.

Questi prodotti donano brillantezza immediata e aiutano a sigillare le doppie punte, prevenendo una disidratazione più profonda

3. Tagliare è a volte l’unica soluzione

Talvolta la soluzione migliore è affidarsi al parrucchiere per una spuntatina strategica.

Se fatto periodicamente, un taglio, anche minimo, aiuta a prevenire rotture e danni alle lunghezze.

4. Idratazione

Nessuna buona routine funzionerà senza una sufficiente idratazione complessiva.

È importante bere molta acqua e mangiare abitualmente frutta e verdura. Il benessere parte sempre da dentro.

In piega sì, ma con attenzione

Insomma, non bisogna per forza rinunciare alla piega per avere capelli sani, basta adottare metodi di styling meno aggressivi, utilizzare strumenti idonei e mantenere sane abitudini quotidiane.

