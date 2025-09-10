Il miele come alleato naturale contro lo stress da rientro dalle vacanze

Settembre è il mese del ritorno alla routine lavorativa e scolastica. Per oltre un italiano su tre questo momento coincide con la cosiddetta “post vacation blues”, caratterizzata da apatia, difficoltà di concentrazione, spossatezza, cefalee e disturbi del sonno. Una condizione transitoria, ma che può influire sul benessere psico-fisico.

Miele, un alimento funzionale per corpo e mente

Gli esperti di Unione Italiana Food, con il supporto del nutrizionista Yari Rossi, indicano il miele come un valido alleato in questa fase. Grazie a zuccheri semplici, sali minerali, vitamine e antiossidanti, il miele è considerato un supplemento nutrizionale naturale, utile per recuperare energie e favorire l’equilibrio psicofisico.

5 motivi per dire sì al miele a settembre

Fonte di energia immediata: i carboidrati semplici lo rendono ideale per affrontare giornate intense; Alimento funzionale per lo sport: perfetto per chi riprende gli allenamenti; Effetto prebiotico: sostiene il microbiota intestinale; Alleato contro le allergie stagionali: studi indicano un ruolo nel ridurne i sintomi; Supporto alla digestione: zuccheri facilmente assimilabili e composti lenitivi ne fanno un cibo “leggero”.

Le principali tipologie di miele e le loro proprietà

In Italia si producono circa 60 varietà di miele, con caratteristiche nutrizionali e aromatiche diverse:

Miele di acacia : chiaro, delicato, dal gusto dolce e vanigliato. Ottimo come dolcificante naturale;

: chiaro, delicato, dal gusto dolce e vanigliato. Ottimo come dolcificante naturale; Miele di castagno : ambrato, dal sapore amaro e deciso, ideale con i formaggi;

: ambrato, dal sapore amaro e deciso, ideale con i formaggi; Miele di agrumi : profumato, floreale e fruttato, molto apprezzato a tavola;

: profumato, floreale e fruttato, molto apprezzato a tavola; Miele millefiori : variabile, ricco di aromi diversi a seconda delle fioriture;

: variabile, ricco di aromi diversi a seconda delle fioriture; Miele di eucalipto : intenso, con note che ricordano la liquirizia;

: intenso, con note che ricordano la liquirizia; Miele di melata : scuro, meno dolce, ricco di minerali, ideale per chi cerca alternative;

: scuro, meno dolce, ricco di minerali, ideale per chi cerca alternative; Miele di corbezzolo : raro e amaro, apprezzato dai palati più esigenti;

: raro e amaro, apprezzato dai palati più esigenti; Miele di girasole: giallo vivo, dal gusto rinfrescante, molto usato in pasticceria

Ogni tipologia ha aromi e benefici specifici, offrendo un ventaglio di possibilità per adattarsi ai gusti e alle esigenze nutrizionali.

Un prodotto sicuro e controllato

Il miele è anche uno degli alimenti più controllati lungo la filiera, dall’apicoltore fino al confezionamento, a garanzia di qualità, autenticità e sicurezza alimentare.

In un periodo in cui energia e concentrazione scarseggiano, il miele rappresenta non solo un dolcificante naturale, ma un vero alleato della salute, capace di accompagnare il rientro con gusto e benessere.

