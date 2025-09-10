Salute
Il miele come alleato naturale contro lo stress da rientro dalle vacanze
Oltre 1 italiano su 3 soffre di sindrome da rientro. Il miele, alimento funzionale ricco di vitamine e minerali, è un alleato naturale contro lo stress: ecco 5 motivi per portarlo in tavola a settembre
Settembre è il mese del ritorno alla routine lavorativa e scolastica. Per oltre un italiano su tre questo momento coincide con la cosiddetta “post vacation blues”, caratterizzata da apatia, difficoltà di concentrazione, spossatezza, cefalee e disturbi del sonno. Una condizione transitoria, ma che può influire sul benessere psico-fisico.
Miele, un alimento funzionale per corpo e mente
Gli esperti di Unione Italiana Food, con il supporto del nutrizionista Yari Rossi, indicano il miele come un valido alleato in questa fase. Grazie a zuccheri semplici, sali minerali, vitamine e antiossidanti, il miele è considerato un supplemento nutrizionale naturale, utile per recuperare energie e favorire l’equilibrio psicofisico.
5 motivi per dire sì al miele a settembre
- Fonte di energia immediata: i carboidrati semplici lo rendono ideale per affrontare giornate intense;
- Alimento funzionale per lo sport: perfetto per chi riprende gli allenamenti;
- Effetto prebiotico: sostiene il microbiota intestinale;
- Alleato contro le allergie stagionali: studi indicano un ruolo nel ridurne i sintomi;
- Supporto alla digestione: zuccheri facilmente assimilabili e composti lenitivi ne fanno un cibo “leggero”.
Le principali tipologie di miele e le loro proprietà
In Italia si producono circa 60 varietà di miele, con caratteristiche nutrizionali e aromatiche diverse:
- Miele di acacia: chiaro, delicato, dal gusto dolce e vanigliato. Ottimo come dolcificante naturale;
- Miele di castagno: ambrato, dal sapore amaro e deciso, ideale con i formaggi;
- Miele di agrumi: profumato, floreale e fruttato, molto apprezzato a tavola;
- Miele millefiori: variabile, ricco di aromi diversi a seconda delle fioriture;
- Miele di eucalipto: intenso, con note che ricordano la liquirizia;
- Miele di melata: scuro, meno dolce, ricco di minerali, ideale per chi cerca alternative;
- Miele di corbezzolo: raro e amaro, apprezzato dai palati più esigenti;
- Miele di girasole: giallo vivo, dal gusto rinfrescante, molto usato in pasticceria
Ogni tipologia ha aromi e benefici specifici, offrendo un ventaglio di possibilità per adattarsi ai gusti e alle esigenze nutrizionali.
Un prodotto sicuro e controllato
Il miele è anche uno degli alimenti più controllati lungo la filiera, dall’apicoltore fino al confezionamento, a garanzia di qualità, autenticità e sicurezza alimentare.
In un periodo in cui energia e concentrazione scarseggiano, il miele rappresenta non solo un dolcificante naturale, ma un vero alleato della salute, capace di accompagnare il rientro con gusto e benessere.
