Euro 2024, Italia qualificata agli ottavi se…

Con la recente sconfitta dell’Italia contro la Spagna, la situazione del Gruppo B di Euro 2024 si è complicata per la nostra Nazionale. Le Furie Rosse guidano ora il girone con 6 punti e sono già qualificate agli ottavi di finale. Questa vittoria ha permesso alla Spagna di assicurarsi il primo posto grazie al vantaggio nello scontro diretto con l’Italia, che resta ferma a 3 punti. Gli Azzurri di Luciano Spalletti dovranno giocarsi il tutto per tutto nell’ultima sfida contro la Croazia, programmata a Lipsia lunedì 24 alle ore 21.

Italia qualificata agli ottavi se…

Per gli Azzurri, la situazione è chiara: contro la Croazia, che arriva da un pareggio per 1-1 contro l’Albania, basterà non perdere per assicurarsi il secondo posto e l’accesso agli ottavi di finale, indipendentemente dal risultato di Spagna-Albania. Questo significa che la nostra Nazionale ha a disposizione due risultati su tre. Tuttavia, c’è ancora speranza anche in caso di sconfitta: in base agli incastri degli altri gironi, potrebbe rientrare nelle quattro migliori terze classificate.

La situazione di Albania e Croazia

L’Albania si trova in una posizione critica. In caso di sconfitta contro la Spagna, la squadra sarebbe aritmeticamente eliminata dal torneo. D’altro canto, una vittoria contro le Furie Rosse porterebbe l’Albania a quota 4 punti, alimentando la speranza di qualificarsi tra le migliori terze.

Per quanto riguarda la Croazia, la squadra di Dalic deve assolutamente battere l’Italia per qualificarsi agli ottavi di finale. Resta da stabilire se come seconda o terza del girone. Anche per la Croazia rimane aperta la possibilità di qualificarsi tra le migliori terze, a condizione di ottenere almeno un pareggio contro gli Azzurri.

In caso di parità tra terze classificate

In caso di parità tra le terze classificate nei vari gironi, i criteri per determinare la qualificazione sono:

Maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi Miglior differenza reti nella fase a gironi Maggior numero di reti segnate nella fase a gironi Maggior numero di vittorie nella fase a gironi Migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti) Migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio se coinvolta la Germania)

Questi criteri saranno decisivi per stabilire chi avrà la meglio nel complesso scenario di Euro 2024. La sfida contro la Croazia si preannuncia dunque cruciale per il futuro degli Azzurri nel torneo.

