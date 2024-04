LIVE Juve-Fiorentina 1-0 al 45′: decide per ora Gatti, annullati tre gol per fuorigioco ai bianconeri

Traversa di Gatti, annullato gol a Vlahovic

La Juventus va ancora in rete, ma è nuovamente fuorigioco. Pallone morbido crossato in area, Gatti è il primo ad arrivarci ma la palla colpisce la traversa, Vlahovic da pochi passi devia in rete ma la palla viene toccata da Bremer che si trovava in off side.